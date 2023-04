Con la presencia de autoridades nacionales y regionales en el Salón de Sesiones del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba), se realizó una video conferencia (a través de la aplicación Zoom), conjuntamente con la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) para conocer en qué consistirá el proceso de recuperación de todos los bienes adquiridos de forma ilícita en la nación a través de lo que se será la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.

El parlamento regional se conectó con la sesión de la AN

Se conoció que la normativa consta de 46 artículos, 4 capítulos y una disposición derogatoria. La primera discusión de este proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en la AN el pasado 31 de marzo del año en curso.

Uso de los bienes recuperados

Una vez aprobada esta ley, el uso de los bienes recuperados serán destinados para el financiamiento y funcionamiento del sistema de protección social, servicios públicos y atención a las víctimas de hechos ilícitos.

Por otro lado, quienes omitan o no denuncien actos de corrupción estarán sometidos a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Igualmente se aplicará a todo aquel que haya huido del país.

La gobernadora Karina Carpio abordó la nueva legislación

En este sentido, el diputado a la AN y presidente de la Comisión de Política Interior Diosdado Cabello, en su intervención aseguró que la ley “va acabar con eso de que a una persona se le decomisaban bienes y nadie sabe dónde están, se quedaron en el camino y los usan particulares”.

10.000 bienes recuperados

Desde el Parlamento Nacional se conoció, que actualmente se encuentran 10.000 bienes producto de la corrupción, registrados en el Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados (creado en 2013).

Por su parte, el presidente de la AN, diputado Jorge Rodríguez aseguró que la ley, busca recuperar lo sustraído ilícitamente, además que el documento está respaldado y sustentado por parámetros de las Naciones Unidas “Hay que quitarles todo lo que se robaron y dárselos al pueblo de Venezuela, a través de la ley que no es un invento, hay un modelo de Ley de Extinción de Dominio de Naciones Unidas”

La plenaria regional contó con la presencia de la gobernadora de la entidad Karina Carpio, el diputado por la AN José Gregorio Colmenares y presidente del Cleba y alcalde encargado de Las Tejerías, José Arias, autoridades de diversas alcaldías y Poder Popular.

Funcionarios y colectividad atentos a la nueva ley

En su intervención el presidente del Cleba, expresó que la ley cuenta con el respaldo jurídico y desde el estado Aragua, se recibirán y enviarán a la AN las consideraciones pertinentes.

Abiertas las puertas del Consejo Legislativo

Arias destacó, “esta ley cumple con los parámetros legales tipificados en nuestra Constitución. Cualquier persona que quiera realizar sus aportes en relación a esta ley, están abiertas las puertas de este Consejo Legislativo donde vamos a tener un buzón de sugerencias para recoger las impresiones y aportes de nuestras comunidades y del Poder Popular, para que sean incluidas dentro del proyecto final que será debatido en una segunda discusión”.

La actividad cerró con las palabras de la primera mandataria regional, quien aseveró, “toda ley tiene un espíritu, toda ley tiene un motivo. A veces vemos leyes duras, pero las leyes cuando las activamos a profundidad son leyes necesarias. Una cosa es la situación económica, la salud, cualquier otro tema que competa a las políticas del Estado, pero otra cosa es la moral que toca los puntos más vulnerables de la familia y de una sociedad” señaló la gobernadora.

Asimismo acotó que no se puede avanzar como se quiere en el proceso revolucionario si la moral no está bien firme y consolidada.

Se conoció que actualmente se han recuperado 200 vehículos y 19 aeronaves procedentes de diversos hechos ilícitos que se encuentran en investigación a solicitud del Ministerio Público.

