Ventas de antojitos ha mermado en Palo Negro

Los vendedores de antojitos como churro, chicha y conserva de coco, que hacen vida en la zona adyacente de la plaza Bolívar de Palo Negro, estado Aragua, han manifestado que las ventas han mermado en las últimas semanas, debido al aumento constante de su mercancía y en parte por la falta del poder adquisitivo de los ciudadanos de esta importante población.

En este sentido, Jonathan Navas Primera, reconocido por vender conservas de coco en la esquina de la iglesia del centro del municipio Libertador, manifestó que parte de las bajas ventas, es debido a los altos costos de la materia prima para elaborar su mercancía.

“Han estado pesadas las ventas, además por el aumento de los costos todos los días ha generado una inestabilidad”, explicó.

Tanto así, que Navas Primera tuvo que recurrir a ofrecer sus conservas 2 por un dólar, para así no verse afectado económicamente y poder llevar algo de dinero a su casa.

“El precio de las conservas lo tuve que estabilizar para no verme afectado cuando vaya a comprarle a los proveedores”, puntualizó.

No obstante, aseveró que a quienes les compra las deliciosas conservas, se las ha visto ruda para conseguir la materia prima a un buen costo.

“Lo que está afectando ahorita es por el aumento de la azúcar y el papelón. Un saco de azúcar está en 750 bolívares. Yo tuve que hacer paquetes de conserva más pequeños para poder vender un poquito más”, agregó.

Vendedores buscan ofrecer productos de buena calidad

Pero a pesar de todo, Navas busca ofrecer la mejor mercancía, ya que su filosofía de ventas es ofrecer calidad. “Hay veces que tengo que vender las conservas por mayor, ya que no me gusta trabajar con la mercancía del día anterior”, concluyó.

Por su parte, Luis Arana manifestó que la venta de churros no han estado del todo bien esta semana, ya que a su juicio el poder adquisitivo de los palonegrenses lo destinan a rubros fundamentales.

“Estuvimos en las ferias por el Día de Palo Negro, pero no fue lo que se esperaba, y allí vamos poco a poco”, manifestó.

Ventas de antojitos en Palo Negro varía por sus costos

Con respecto a los precios, Arana comentó que vende 12 churros por 15 bolívares, pero este precio es momentáneo, y se va adaptando a medida que la inflación vaya avanzando.

“Esta es la lucha diaria y aquí vamos. Yo ayudo económicamente a mi esposa, mamá e hija con estas ventas”, aclaró.

Para finalizar, Anahís Ríos, quien es empleada de una reconocida cadena de chicha, comentó que el inicio de esta semana las ventas han estado frías, a pesar de las ofertas que tiene para la clientela.

“Tenemos dos chichas por un dólar, que es la más recomendada y que se están llevando las personas, porque eso es lo que están buscando”, resaltó la vendedora.

Ríos comentó que los días buenos son los sábados, donde hay mayor movilidad en el comercio. “Pero ni eso. Realmente se vende más ese día, pero igual están pesadas las ventas”, manifestó.

Finalizó diciendo que tiene que vender otros productos aparte del puesto de chicha, ya que la situación país no come cuento. “Vendo tortas frías en mi casa para rebuscarme, porque el dinero no alcanza”, sentenció.

