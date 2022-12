Reaparecen los vendedores de ropa de segunda mano en Palo Negro

Los estrenos son una pieza fundamental en las actividades navideñas y de fin de año, ya que las familias suelen comprar ropa nueva como símbolo de renovación, sin embargo, en la población de Palo Negro, municipio Libertador, volvieron las ventas de ropa de segunda mano, como una opción para aquellas personas que debido al alza del dólar, no pudieron adquirir las anheladas prendas de vestir.

Ropa de segunda mano una opción para esta Navidad.21/12/2022. elsiglo

Edgar Terán es uno de estos vendedores informales que ofrecen estas prendas que aunque estén usadas, se puede apreciar que conservan un buen estado y asegura que esta es una manera de ofrecer otra alternativa para aquellas personas que no tengan recursos económicos para comprar sus estrenos.

Edgar Terán. 21/12/2022. elsiglo

Terán ofrece camisas, chemises, corbatas y pantalones, entre los que se pueden ver etiquetas de marcas reconocidas como Monte Cristo y Oscar de la Renta. “Una camisa de marca, aquí te puede salir en 25 bolívares, en esta época nadie compra estas cosas porque es imposible para un venezolano de a pie pagar lo que cuesta en realidad, en cambio yo vendo estas que en un pasado fueron mías, pero que hace mucho no utilizo porque mi contextura ha cambiado y ya no me queda”, precisó.

Este vendedor explicó que muchas personas se han acercado a pedir precios, pero espera que para el día 24 mejoren las ventas considerablemente. “Este es un negocio que tengo con mi hija, ella también vende ropa nueva, pero bastante accesible”, expresó.

También te puede interesar: Ventas de frutas navideñas se activan en Palo Negro

Por las dificultades los compradores recurren a la ropa de segunda mano

Por su parte, Judith Rosales, una compradora que se encontraba observando la mercancía de Terán, afirmó que este año se les puso difícil comprar los estrenos, por lo tanto se centra en tratar de adquirir los estrenos de los pequeños de la casa y que los adultos resuelvan después.

Judith Rosales.21/12/2022. elsiglo

“Todo está demasiado caro y aunque todavía no me resigno a comprar de segunda mano, veo que con esa opción se pueden encontrar buenos precios, he visto ropa de marca que se ve en buen estado”, señaló Rosales.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo