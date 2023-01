El fútbol aragüeño cuenta con un nuevo aliado para desarrollar el gran talento que existe en la región, Villa Sport Aragua, nacieron hace año y medio durante la pandemia y se han convertido rápidamente en una academia reconocida por el trabajo que hacen con los jóvenes, donde se trabaja bajo una filosofía que busca formar jóvenes integrales y grandes futbolistas.

Aspectos de los entrenamientos de la academia



Su búnker de trabajo se encuentra en los espacios de la Universidad de Carabobo, en Santa Rita, municipio Francisco Linares Alcántara, allí José Atencio y Marco Ojeda, fundadores de este proyecto, imparten sus conocimientos a todos sus pupilos.



Cuentan con jugadores desde la categoría sub-8 hasta la sub-16, también tenemos un equipo libre y esto ha permitido que la escuela sea reconocida y muchos padres la consideren como una opción para que sus hijos entrenen, así lo expresó José Atencio.



Recordó el entrevistado que cada academia tiene una característica, la esencia de la enseñanza, en este caso Villa Sport Aragua, está trabajando en inculcar un esquema de juego que consiste en controlar el balón, ser el equipo que maneje el juego e imponga su ritmo por medio de las habilidades de sus jugadores, eso es lo que se ha trabajado desde el momento de su fundación.

VISIÓN DE CRECIMIENTO DE LA ACADEMIA



Marco Ojeda, director fundador de la institución, señaló que la iniciativa surgió al estar ligados toda la vida a este deporte, “comenzamos a apreciar que había muchos niños en comunidades populares que no estaban organizados ni participaban en equipos y por ello, durante la época de la pandemia le dimos forma a este proyecto, gracias a este trabajo ya tenemos conformadas las categorías inferiores y estamos listos para participar en el torneo estadal”, detalló.

Marco Ojeda



El entrenador explicó que en estos momentos están tramitando la afiliación a la Asociación de Fútbol del estado, para poder participar en el torneo regional y que todos estos jugadores puedan mostrar sus habilidades frente al público aragüeño.



En cuanto a la participación en eventos deportivos, Atencio señaló que la academia ya ha participado en algunos eventos de índole privados como los torneos CPA Cup y la copa Estrella Cup, estos resultados han sido satisfactorios y por eso seguimos trabajando para expandir la presencia de la Academia.

José Atencio



Bajo el acariciador sol vespertino de la capital del estado, los jóvenes ensayan jugadas, se organizan para recibir las indicaciones del cuerpo técnico, que minuciosamente analiza los movimientos de cada jugador. Allí conversamos con Luis Daniel García, un jugador con 2 años de experiencia en esta disciplina.



“Estoy enfocado en los entrenamientos, soy mediocampista y me esfuerzo en mejorar la conducción del balón y la precisión de los pases, con mi participación en este equipo he comenzado a practicar fútbol y me ha gustado mucho”, explicó el jugador.

CAPTACIÓN DE NUEVOS TALENTOS



Con tan solo año y medio de fundada, esta academia ha tenido que implementar modalidades innovadoras para la captación de sus talentos, que incluye estrategias en comunidades vecinas y sectores céntricos de la ciudad de Maracay.



“Tenemos una plantilla de aproximadamente 15 jugadores en cada categoría, esto ha sido el resultado de un trabajo de captación que se ha realizado en diferentes comunidades, ya que una de las formas de sumar jóvenes al equipo ha sido la de realizar exhibiciones y clínicas en los sectores vecinos, esto nos ha dado buenos resultados y seguiremos trabajando con este esquema de captación”, destacó Ojeda.

METODOLOGÍA Y PERSONAL ACTUALIZADO



Ojeda destacó que una de las fortalezas de esta academia es la de contar con esquemas de entrenamiento actualizados, ya que esta disciplina constantemente está innovando en sus formas de entrenamiento, rutinas de ejercicios y metodologías.



“Contamos con un cuerpo técnico joven, que siempre ha estado vinculado a esta disciplina, pero que se ha esforzado por lograr la certificación de la Federación Venezolana de Fútbol y están en constante actualización, de esta forma se puede dinamizar el trabajo y obtener mejores resultados con los jóvenes”, apuntó el entrenador.

PLAN DE BECAS PARA LOS JUGADORES



Como parte de los procesos de captación de jugadores, la directiva de Villa Sport Aragua, ha diseñado un plan de becas para ayudar a los jugadores de las zonas populares.

Luis Daniel García



“Contamos con una sede alterna ubicada en la comunidad de Guasimal, allí nos cedieron un espacio donde complementamos la formación de nuestros talentos, aquí en la UC trabajamos los días lunes y miércoles y el resto de la semana en Guasimal. Al conocer la situación de muchos jugadores que sus padres no cuentan con los recursos para integrarlos a los equipos, hemos decidido implementar un plan de becas que nos permite captar este talento y evitar que se pierda en el ocio”, explicó Ojeda.



Por último, los fundadores de este proyecto invitan a la colectividad a que visiten sus redes sociales y lleven a sus hijos para que compartan esta experiencia de un entrenamiento dinámico y novedoso que los hará ver el fútbol de una forma diferente.

