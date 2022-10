Registros agresivos y delictivos tiene el hermanastro de Franyelis

Luego de la captura de Raúl, imputado por el femicidio de su hermanastra de cinco años de edad, Franyelis Véliz, son muchas las conjeturas hechas por las autoridades policiales y judiciales del país, y también la colectividad en general. Hoy se cumplen 8 días desde que localizaron el cadáver de la niña dentro de un pozo séptico, en el sector Tronconero, municipio Guaraca, estado Carabobo.

La madre del adolescente ha solicitado le realicen a su hijo exámenes psiquiátricos

Al muchacho, de 14 años de edad, lo agarraron 48 horas después en el sector La Cumaca por el municipio San Diego; luego de su aprehensión confesó todo lo que había hecho; abusó sexualmente de la pequeña y le propinó más de 15 heridas punzo penetrantes en diferentes partes del cuerpo.

Un día antes de la detención, la madre del victimario, Yelitza Rodríguez, a través de las redes sociales digitales, le pidió a su hijo que se entregara, aunque ella creía que él no era responsable de tan atroz hecho.

Ya han pasado seis días desde la captura y nuevos indicios apuntan a Raúl; Yelitza nuevamente es protagonista, al señalarle a Notitarde de Carabobo, que el adolescente “habría tenido antecedentes agresivos y delictivos cuando vivía con ella en el barrio 5 de Agosto de Puerto Cabello”.

Entre otros detalles -reveló que en una ocasión, cuando el actual adolescente era tan solo un niño, Raúl la agredió en respuesta de un regaño. “Yo le había pegado y él también me dio unos manotazos. Sin cuchillos, ni palos, nada de esas cosas” (aclaró para desmentir los rumores de que el joven la había atacado con anterioridad usando un arma blanca).

Rodríguez argumentaría que hace aproximadamente tres años, Raúl estuvo involucrado en el robo de una cesta, un juego de ollas y una mano de cambur que estaban en la casa de una vecina del sector. “Se metió en otro problema con otros niños de la comunidad. Entraron en una casa y se llevaron unas cosas. La vecina vino hasta acá y dijo que iba a llamar a la PTJ. En ese momento le dije a Raúl: ‘usted y los demás que hicieron eso van a devolver todo. Vamos hasta allá y vamos a entregar todo, porque a mí no me van a llevar presa por culpa tuya’. Y así fue. No hubo necesidad de ir a la policía porque la señora lo que quería era que le devolvieran sus cosas”, comentaría la madre al mencionado medio de comunicación.

La madre ha solicitado a los entes respectivos que le realicen a su hijo “exámenes psiquiátricos, ya que sospecha que Raúl pudo haber sido afectado neurológicamente en su infancia por una amibiasis agravada y un ataque de asma que le provocó una convulsión”.

“Tanto él como yo hemos sido evaluados. Yo no sé si mi hijo tiene un problema mental, pero la psicóloga dijo que necesita ayuda y que van a continuar las sesiones con él, aunque recordemos que no es lo mismo un psicólogo que un psiquiatra”, diría la humilde mujer.

LOS OTROS DETENIDOS

Como es sabido, la madre de la pequeña víctima está detenida; Jessica Rodríguez, está privada de libertad por orden del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia de Delitos de Violencia del estado Carabobo; la mujer no pudo asistir el entierro de su hija.

La pareja de Jessica, también fue apresado por el caso; es el padre de Raúl, alias “El Maracucho”. Según se supo, no ha sido confirmado, ha sido liberado.

El último es Noel Oropeza, alias “El Guajiro”; de éste se ha dicho fue cómplice del adolescente, pero al respecto no se ha confirmado nada. En su momento se comentó que ayudó a escapar al femicida.

