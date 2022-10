Familias de Brisas del Lago en zozobra por crecida del lago

La situación de los vecinos de Brisas del Lago, en el municipio Giradot del estado Aragua, es una historia triste de muchos años, sin embargo, cada vez que llueve, el temor de que el aumento del Lago Los Tacarigua, se lleve sus casas sigue presente.

Vecinos esperan que las aguas bajen pronto para evitar una tragedia.

Han sido tres días de mucha lluvia, donde todo este caudal de agua va directo al lago, por lo que el crecimiento del nivel lacustre ha sido evidente. Esta situación ha generado una alerta en muchos de los residentes, quienes han visto como las aguas de este afluente les han ido robando espacios en sus residencias.

Dos de los espacios donde el crecimiento del lago se ha detectado han sido la calle José Félix Ribas y la calle Los Chaguaramos, allí algunas familias esperan por la acción oportuna de las autoridades para la reubicación.

CON EL AGUA AL CUELLO

Marcelo Méndez, vecino de la calle José Feliz Ribas, explicó que en las últimas horas se ha evidenciado el crecimiento del nivel del agua.

“El tema del lago no es nuevo para nosotros, sabemos que el agua está cerca y todos los días la vemos, pero en estas últimas horas hemos observado como ha ganado espacio, ya se apoderó de algunas casas, poniendo en peligro la vida de estas familias”, señaló Méndez.



El Lago ha reclamado sus espacios en esta comunidad

Recordó el vecino que en esta calle hay varias personas de la tercera edad que no pueden vivir con esta situación y aun así no se han retirado porque no tienen los medios necesarios para alquilar otra residencia.

Wendi Moreno, vecina afectada, explicó que el agua había bajado un poquito en los últimos días, pero con las lluvias recientes recuperó el espacio que había perdido y siguió creciendo.

“Hemos recibido la visita de los cuerpos de protección que vienen monitoreando la situación, pero no hay una respuesta contundente sobre la necesidad de reubicarnos y es una necesidad urgente, debido a la cantidad de adultos mayores con enfermedades crónicas”, añadió Moreno.

Debido a la gravedad de la situación y la cantidad de afectados en la comunidad, Moreno, destacó que “solo en esta calle, existen siete casas afectadas, que requiere reubicación, urgente, el alcalde Rafael Morales, conoce esta situación y por eso le hacemos un llamado a que se pronuncie”, pidió Moreno

VECINOS INTENTAN PROTEGER SUS VIVIENDAS

En la calle Los Chaguaramos, la situación no es muy diferente: el lago ha venido reclamando sus espacios y muchas de las casas han sido afectadas, a pesar del esfuerzo de los vecinos, quienes han tratado de construir un muro de contención, la crecida del agua en las últimas horas ha puesto en peligro la vida de los residentes.

Esther de Príncipe, vecina de este sector, destacó que el tema de las lluvias ha convulsionado el sector, “no es solo el agua del lago, que está creciendo día a día, también son las aguas negras de las cloacas que han comenzado a colapsar y se están filtrando en las casas”, explicó la vecina.

El agua llegó a las casas.

Esta consultada, señaló que es una mujer mayor que está muy enferma, vive sola y no tiene familiares cerca que la ayude, por esto le pide al Gobierno que vean la urgencia que hay en Brisas del Lago y reubiquen a estas personas.

Lo mismo pasa en la casa de Ramón Barrios, quien pidió con urgencia que el Gobierno atienda a estas familias, que cada día ven con mayor preocupación la cercanía del agua del Lago en sus patios.

Para Barrios, la falta de proyectos concretos para detener el crecimiento del lago han fracasado, y en la actualidad este afluente lo que hace es poner en riesgo a los vecinos de esta comunidad.

“Los únicos trabajos que se están realizando para tratar de detener el crecimiento del lago lo está haciendo la misma gente de la comunidad, que compran un camión de relleno y lo extienden por la orilla del lago”, explicó el consultado.

Grecia Colmenares, vecina del sector, indicó que el problema del agua del lago ha comenzado a impactar el suelo de la comunidad.

“El agua busca por donde salir, y constantemente vemos como por medio del asfalto se filtra el agua, esto está dañando toda la infraestructura del sector, calles, casas, y por supuesto las tuberías de las cloacas, que han comenzado a colapsar”, explicó Colmenares.

Los vecinos de este sector les piden a las autoridades un pronunciamiento sobre su realidad, que tomen decisiones pronto antes de que ocurra una tragedia que enlute a la vecindad.

MAURICIO BOLÍVAR | elsiglo

fotos: Joel Zapata