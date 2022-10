Miedo, angustia y dolor en la puerta de Aragua

Las intensas lluvias del sábado provocaron el desbordamiento de la quebrada Los Patos en Las Tejerías, municipio Santos Michelena, generando un deslave que arrastró rocas, lodo y todo lo que se encontraba a su paso, mientras la angustia y desesperación se apoderaba de los residentes, muchos de los cuales no sobrevivieron.

El panorama en Las Tejerías es desolador

Hasta la tarde de ayer domingo, el reporte oficial hablaba de más de 25 personas muertas y más de 50 desaparecidos, sin embargo, de manera extraoficial se conoció que la cifra podría aumentar con el pasar de las horas mientras continúan las labores de búsquedas y recates.

Al respecto, la gobernadora Karina Carpio informó que alrededor de 21 sectores se vieron afectados por la vaguada, por lo que de manera inmediata se realizó la suspensión preventiva del servicio eléctrico.

“Todas las instituciones del Estado tanto nacionales como regionales, además de los cuerpo de seguridad, nos vinimos a Las Tejerías a acompañar al alcalde Pedro Hernández. Seguimos atentos y dispuestos. El municipio Santos Michelena no está solo, permanecemos desplegados haciendo el recorrido y dando respuesta al pueblo”, dijo.

Autoridades acudieron al llamado de emergencia

Asimismo, la mandataria regional destacó que, de manera articulada con el sector salud, se llevó a cabo una intervención integral para todos los afectados por este evento natural de proporciones nunca vistas en el eje Este.

Carpio igualmente pidió a la colectividad no hacerse eco de rumores ni divulgar videos que generen alarma entre la población.

ANGUSTIA Y DESESPERACIÓN EN LA HOYADA

La angustia y desesperación se apoderaron de los vecinos del sector La Hoyada la noche del sábado, luego de que las fuertes lluvias acaecidas en la entidad provocaran un deslave que dejó la comunidad convertida en un depósito de escombros y lodo.

Misael Bolívar, afectado, relató que a eso de las 5:00 de la tarde comenzó el fuerte aguacero que originó el deslave, en el cual perdió todos sus enseres; “cuando comenzó a llover poco a poco fue aumentando el nivel de la quebrada y a eso de las 8:00 de la noche se viene la enorme ola que arrastró todo lo que encontró a su paso. Gracias a Dios mi familia y yo logramos salir a tiempo, pero perdimos todos nuestros corotos”.

Misael Bolívar

De igual modo, mencionó que es la primera vez que ocurre una situación de tal magnitud en Las Tejerías, por lo que no se encuentran preparados para afrontar las graves consecuencias; “siempre las inundaciones que se presentaban acá en La Hoyada eran leves, no pasaban a mayores, de verdad que no sabemos qué fue lo que ocurrió, será difícil salir de esta”, lamentó.

Por su parte, María Blanco manifestó que luego de la “terrible tempestad” se quedaron sin energía eléctrica, lo que dificultó la visualización de las peligrosas áreas erosionadas; “lo que escuchamos fue como un ruido estruendoso, gritos y lamentos por todos lados, no sabemos qué pasó con algunos vecinos, se habla de varios muertos y una lista enorme de desaparecidos, pero hasta el momento no sabemos una cifra exacta”, acotó.

María Blanco

DAÑOS INCALCULABLES

Según los habitantes de Las Tejerías, los daños tras el deslave son incalculables, pues hay casas completamente destruidas y algunos sectores permanecen sin servicio eléctrico ni agua potable desde el momento del coletazo.

Nayely Camejo, afectada, afirmó que lo perdió todo, pero le da gracias a Dios que tanto ella como su familia se encuentran bien; “el sector El Béisbol fue uno de los más afectados. Desde la noche del sábado se comenzó a reportar la situación, tuvimos que salir de la casa rápidamente y solo nos quedamos con lo que traemos puesto, claro que lo material se recupera, pero el susto y la angustia por no saber donde están tus amigos y vecinos queda”.

Nayely Camejo

Por su parte, Domingo Ávila, con lágrimas en los ojos, declaró que perdió todas sus pertenecías, pero esa angustia la matiza al saber que los cuatro integrantes de su familia se encuentran a salvo.

Domingo Ávila

“Afortunadamente logramos salir ilesos, pero quedamos sin nada, perdí todo, mis animales, mis corotos, mi carro, mi casa. Nos avisaron que la quebrada estaba subiendo de nivel y cuando vi que se empezó a desbordar salí rápido con mi esposas e hijas, solo vimos la gran ola que se llevó todo, lo material se recupera, la vida no”, concluyó.

15 EMPRESAS AFECTADAS

La quebrada Los Patos, ubicada en Las Tejerías, se desbordó la noche del sábado tras las fuertes precipitaciones acaecidas en la entidad, lo que ocasionó que la corriente de agua arrastrara árboles, lodo, rocas y todo lo que encontraba a su paso, afectando a diversas comunidades y empresas que hacen vida en la localidad.

Los comercios del Casco Central quedaron completamente destruidos

Según el reporte oficial, un total de 15 empresas ubicadas en la Zona Industrial de Las Tejerías, municipio Santos Michelena, se vieron afectadas por las inundaciones, por lo que se estiman daños incalculables y pérdidas millonarias ante tal situación.

Lamentablemente, empresas emblemáticas como El Matadero de Las Tejerías sufrió daños casi totales, y galpones donde estaban resguardadas unidades de transporte resultaron completamente anegadas. Trabajadores de una empresa local comentaron que se encontraban buscando al vigilante de una de estas empresas, quien hasta horas del mediodía no aparecía.

“A NUESTROS FAMILIARES SE LOS TRAGÓ EL DESLAVE”

Los organismos de seguridad del Estado se mantienen desplegados en el municipio Santos Michelena en la atención, búsqueda y rescate de los desaparecidos tras el deslave de la quebrada Los Patos, incluso los familiares se sumaron a la búsqueda, esperanzados de que aparezcan con vida.

Carle Galíndez comunicó a elsiglo que no sabe nada de su hermano Jamerson Galíndez desde el pasado sábado, cuando el rió se desbordó y tapió El Mercadito de Las Tejerías, lugar donde se encontraba laborando.

Carle Galíndez

“Tenemos conocimientos de que hay personas tapiadas en El Mercadito, pedimos a las autoridades que por favor nos ayuden, están acá, pero no hay movimiento de nada, solo han levantado algunos escombros. A nuestros familiares se los tragó el deslave y necesitamos apoyo con urgencia”, insistió.

Por otro lado, Juan Carrasquel pidió rapidez a las labores de rescate, pues hay demasiados funcionarios en la municipalidad que solo acuden a tomar fotos y no ayudan a buscar desaparecidos.

Juan Carrasquel

“Hay bomberos, personal de Protección Civil, policías, guardias y demás funcionarios y no es justo que solo unos pocos estén haciendo el trabajo, los demás vienen es a tomarse fotos. Señores, las personas que posiblemente estén aquí abajo sepultadas son seres humanos, quizás hay sobrevivientes y no se puede perder tiempo”, aseveró.

Carrasquel aprovechó la oportunidad para pedir apoyo al presidente Nicolás Maduro para todo el pueblo de Las Tejerías.

DESPLIEGUE GUBERNAMENTAL

Ante el llamado de alerta por parte de los organismos de seguridad del Estado, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez se trasladó hasta el municipio Santos Michelena del estado Aragua con el fin de coordinar con las autoridades regionales la atención a las comunidades afectadas.

En un balance preliminar ofrecido en cadena nacional, la funcionaria aclaró que debido a las lluvias creció el caudal de al menos cinco quebradas o pequeños cauces, los cuales arrastraron troncos, vehículos, piedras y hasta viviendas.

Equipos bomberiles en busca de víctimas

Rodríguez señaló que por órdenes del presidente Nicolás Maduro se decretó “zona de tragedia” a la localidad de Las Tejerías, con el fin de agilizar la ayuda requerida.

Igualmente, el viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, M/G Carlos Pérez Ampueda, indicó que un millar de funcionarios de su dirección y policías “continúan el plan de búsqueda y rescate en Las Tejerías, debido al desbordamiento de la Quebrada Los Patos”.

TRES DÍAS DE DUELO NACIONAL

Mientras transcurría el día, y el dolor y la esperanza convivía angustiosamente en la mente de los tejerienses, a la vez que las autoridades definían el amplio marco del despliegue ante un desastre natural enmarcado en la trágica onda tropical 41.

Familiares de desaparecidos se encuentran angustiados

Durante la jornada, incluso el presidente de la República Nicolás Maduro declaró ayer tres días de duelo nacional en solidaridad con las familias afectadas por el deslave ocurrido.

Al cierre de esta edición, la morgue de Caña de Azúcar actualizaba su registro de ingreso de cadáveres, y la cuenta ya superaba la cifra de 26 cuerpos, lo que muestra la magnitud de la tragedia vivida en la Puerta de Aragua.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo