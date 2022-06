Huecos adornan la calle El Canal del barrio La Libertad

Vecinos de la calle El Canal del barrio La Libertad, municipio Girardot, denunciaron que viven desde hace más de un año con las calles en mal estado producto de la dejadez y la falta de mantenimiento de las vías, las cuales han generado un hueco que imposibilita el libre tránsito de los carros.

Los huecos abundan en la calle El Canal



En este sentido, Aura Sánchez, vecina de la zona, manifestó que a raíz del hueco en la vía y que las autoridades gubernamentales no dieron respuesta, los habitantes más cercanos tomaron la decisión de arrojar escombros con el fin de evitar un accidente, “tuvimos que colocarle unos troncos y escombros encima porque de noche no se ve y algún carro o moto podría caer allí”.



Asimismo, destacó que hasta el momento ninguna autoridad ya sea municipal o estadal se ha acercado a la populosa barriada para buscar una solución a la problemática presentada, “hemos ido a todos lados, se ha denunciado este problema por la radio y las redes sociales, pero hasta el momento nadie hace ni dice nada”.



Por su parte, Oswaldo García mencionó que al hueco ya se le ha cantado varios cumpleaños y que los políticos brillan por su ausencia, “no sólo esta problemática nos afecta, ahorita porque ya la recogieron, pero hay días en que esto está lleno de basura, porque el aseo no pasa o si no, nos quitan la luz por horas, así no se puede vivir”, condenó.



Finalmente, los habitantes hicieron un llamado a la gobernadora Karina Carpio para que se aboque a dar pronta solución a la problemática que los afecta, añadiendo que también son residentes del estado Aragua que presentan dificultades en la zona donde viven.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo