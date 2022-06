El periodista Javier Ceriani del programa Chisme No Like, afirmó que Chyno Miranda tendría una tercera enfermedad de la que no se ha hablado.

El conductor argentino comentó que efectivamente; el cantante Chyno Miranda se encuentra en Venezuela y que el artista permanece en la Clínica de rehabilitacion Tia Panchita debido a problemas con drogas.

Ceriani afirmó que el cantante no solo sufre de adicción a los estupefacientes; el síndrome de Guillain Barre y neuropatía periférica, sino que también tendría una tercera enfermedad de la cual no se habla por ser muy grave.

”Hay algo más delicado todavía de Chyno Miranda que no lo podemos decir; hay otra tercera enfermedad, de las más peligrosas que no tiene cura, donde más se estigmatiza esta enfermedad; a la altura de la lepra y de estas enfermedades que les da miedo a la gente que sean discriminados”, revelo Javier.

elsiglo con información de El Farandi