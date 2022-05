Karol G confesó que sufre de una extraña enfermedad

La cantante colombiana Karol G, ha venido alcanzando el éxito musical durante los últimos años. Aunque se encuentra en su mejor momento, ha tenido que afrontar situaciones médicas.

FOTO: CORTESÍA

En una entrevista para Walu Tv en 2018, reveló que estaba subiendo siempre de peso a pesar que comía sano y hacía ejercicio regularmente. La expareja de Anuel AA no sabía en ese momento que sus síntomas se debían a una condición en el sistema endocrino.

“Yo tenía un problema de salud y tenía la insulina completamente elevada y una glándula que se le activa a las mujeres cuando dan a luz. Mi cuerpo estaba completamente hinchado, inflamado; entonces, fue muy duro eso”, expresó.

La cantante ha recibido muchas críticas debido a su cuerpo y estas, como ella misma comentaba, le hacían daño. Este tipo de comentarios hacia ella debido a su peso, hizo que comenzara a bloquear a todas las personas que hacían comentarios negativos. Incluso, utilizó sus redes para expresar que nadie debe juzgar por la apariencia.

“La gente todavía me ve así y algunos me siguen diciendo comentarios y cosas, cuando ya se van muy fuertes, cancelo todo, no me gusta”, afirmó.

Actualmente la intérprete de “Provenza” y “Mami” se encuentra de gira por toda Latinoamérica con “Bichota tour 2022”. Sin importar los qué dirán usa trajes que dejan ver su sensual silueta.

