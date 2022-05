AN estudiará causas de migración venezolana

El presidente de la Asamblea Nacional (AN); Jorge Rodríguez; enfatizó este jueves que desde el legislativo se deben estudiar principalmente las causas de la migración de venezolanos; como consecuencia de la guerra económica impuesta a Venezuela.

Foto Referencial

A propósito de la discusión y aprobación; de la continuidad de la Comisión Especial para Investigar los Crímenes contra Migrantes Venezolanos en el Extranjero; los diputados acordaron la necesidad de conocer y explicar al país, las verdaderas causas de la migración de connacionales.

“Ese importante informe debe contener principalmente las causas de ese ejercicio criminal universal, porque mintieron desde el número de personas que están fuera del país. Se trata de un ejercicio de conciencia”, dijo Rodríguez.

Recordó que la principal guerra contra los venezolanos; inició en el seno del Parlamento con la firma de un estatuto liderado por el ex diputado Juan Guaidó; que buscaba derogar ilegalmente la Constitución de la República, durante 2019.

“La guerra se inició aquí; en la Asamblea Nacional y en eso hay que ser objetivos y precisos, decirnos la verdad”, aseveró en transmisión de ANTV.

Por su parte; el diputado Pedro Carreño; resaltó que existe una guerra mediática en el país y el extranjero; para promover una migración producto de una supuesta dictadura sin esclarecer; que se trata de una guerra económica impuesta a la nación principalmente por el gobierno de Estados Unidos (EE.UU.).

AN estudiará causas de migración

“Es un plan perverso no decirle al mundo que los venezolanos huyen; despavoridos por una dictadura que hay en Venezuela; y no porque son víctimas de una guerra económica; por eso la importancia de esta comisión para determinar los verdaderos motivos que incluyen a la derecha venezolana; a la que no se le cumplieron las expectativas con sus falsas noticias”, indicó Carreño.

En el debate los parlamentarios Pedro Infante y Tania Díaz; concordaron que los más perjudicados por la guerra económica son los jóvenes que se formaron en la patria liderada por el ex presidente Hugo Chávez; y el presidente Nicolás Maduro; con educación libre y gratuita.

“Se robaron la juventud que había formado la revolución; que tuvo acceso a internet desde pequeños; con educación gratuita y de calidad; una juventud que se sabe donde está parada; conoce el mundo y hoy está afuera siendo víctimas de una operación de clase política”, enfatizó Díaz.

Tras culminar el debate con la participación de más de siete diputados del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB); y otros partidos fue aprobada de manera unánime la extensión de la comisión.

Fuente:AVN