Películas con más opción de ganar en la noche de los Óscar

En la noche más esperada por los cinéfilos, estas son las películas con más opociones en ganar la preciada estatuilla de los Óscar, “No mires arriba” (protagonizada por Leonardo DiCaprio), Drive my Car, CODA, Belfast, Dune, El Método Williams, Licorice Pizza, El callejón de las almas perdidas, El poder del perro y West Side Story.

El premio a la excelencia en logros cinematográficos lo entrega la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas a los cineastas, actores y películas que sobresalieron en el cine durante la temporada 2021-2022.

En esta categoría, “El poder del perro” se perfila como la principal candidata a llevarse el premio más deseado de la noche, luego de que ganara el Bafta, el Globo de Oro y el Critics Choice.

Por su parte, CODA parece perfilarse como la principal competencia, luego de ganar el Premio de Sindicato de Actores al mejor reparto, distinción que muchas veces se ha asociado a ganar el Óscar a mejor película.

En esta categoría todos los focos de los expertos apuntan a Jane Campion como la principal opción al Óscar como mejor dirección. La neozelandesa ya se quedó con el Bafta, el premio del Sindicato de Directores y el Globo de Oro.

También te puede interesar: ¿Quién vota por los Óscar y cómo se deciden los ganadores?

Para mejor película internacional las nominadas son: Flee (Dinamarca), Fue la mano de Dios (Italia), Drive My Car (Japón), Lunana: A Yak in the Classroom (Bután), La peor persona del mundo (Noruega)

En este caso, el largometraje japonés ‘Drive my Car’ es el favorito para hacerse con el Óscar, luego de cosechar varios premios en la presente temporada y sorprender triunfando en citas cinematográficas tan importantes como Cannes

Todo parece indicar que la favorita es Encanto, la película de Disney que cuenta la historia de una familia colombiana y representa muchas de las tradiciones del país. Como principal rival a quitarle el premio aparece Los Mitchell contra las máquinas.

FUENTE: EFE