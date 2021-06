Octavo día de vacunación se desarrolló a paso de morrocoy

En horas de la mañana de este domingo más de mil aragüeños acudieron a las instalaciones de la Corporación de Salud, ubicada en la avenida Las Delicias de Maracay, para ser vacunados.

Los asistentes aseguraron que el proceso ha sido un poco lento, generando cansancio en aquellas personas que sufren de alguna patología como hipertensión, diabetes o problemas del corazón, y que desafortunadamente no han recibido el mensaje, y que aun así acudieron a Corposalud para ver si tocaban con suerte y podían vacunarse.

Mientras que del otro lado de la cola estaban las personas que fueron citados a través del Sistema Patria, quienes aseguraron que llegaron desde muy temprano y eran ya las 10:00 de la mañana y aun no habían entrado.

Al respecto, Benita Guerra comentó: "Recibí un mensaje donde me decían el día y la hora, el trato de los funcionarios ha sido muy cordial, pero llevamos mucho tiempo de pie y no dejan que nuestros familiares estén cerca. Estoy algo cansada, espero salir antes de las 4:00 de la tarde".

Asimismo, Luis García, de 85 años, dijo: "Gracias a Dios corrí con suerte y me llamaron para ser vacunado, sin embargo es mucho el tiempo que llevo aquí, todo el personal ha sido muy amable y han cumplido con las normas de bioseguridad, pero ha sido muy lento el proceso para ingresar".

A LA SEGUNDA FUE LA VENCIDA

A la segunda fue la vencida, fue la frase que utilizaron las personas de la tercera edad que fueron vacunadas durante el día de ayer.

Edick Roctier nos dijo: "Esta era la segunda vez que venía a ver si lograba ser vacunado, afortunadamente ya la cola está organizada y estoy a punto de entrar, que es lento el proceso, sí, pero seguro".

Asimismo, Enrique Soto aseguró: "A pasito de morrocoy, lento, pero seguro. Es la segunda vez que vengo y corrí con suerte. Gracias a Dios voy rumbo adentro, a colocarme la vacuna".

Por su parte, Francisco Eli señaló: "Esta es la segunda vez que vengo y estoy agradecido porque por mi condición de salud me pusieron en esta cola y entré rápidamente. En nombre de Dios estaré protegido con esta vacuna".

Finalmente, Marlene Hernández expresó: "Dios me dio una segunda oportunidad de vida, el año pasado me hospitalizaron por 23 días en el hospital, contagiada por covid, soy diabética e hipertensa y hoy gracias a Dios y a los funcionarios de Corposalud voy a entrar a vacunarme, estoy agradecida".

IRIOS MÉNDEZ | el siglo

