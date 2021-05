La semana radical comenzó sin gasolina en las estaciones de servicios maracayeras, situación que generó gran preocupación entre los usuarios que pacientemente aguardaban en las afueras de las bombas a ver si tenían suerte.

Observando la soledad de las estaciones de servicio, los usuarios aseguraban que se iba a ser "cuesta arriba" trasladarse en sus carros durante esta semana de cuarentena radical.

Al respecto, Francisco Villegas comentó: "Durante la semana flexible hubo más movimiento en las gasolineras, tanto en las subsidiadas como las dolarizadas, y de esta manera nos pudimos mover un poco más".

Mencionó que en reiteradas oportunidades logró llenar a precio subsidiado y llenó unos bidones, "pero ya le reserva se me acabó y hoy lunes no he encontrado en la ciudad una estación con gasolina", recalcó Villegas.

Mientras que María Fraga señaló: "Dios, he recorrido toda la avenida Bolívar en busca de gasolina y no he conseguido, y debo viajar a Caracas a entregar unos pedidos y todavía no sé cómo voy a hacer para trabajar".

Igualmente Armando Flores nos comentó preocupado: "No entiendo porque cada vez que viene una semana radical la gasolina desaparece, sea flexible o no el virus está igual, así que es importante que haya suficiente combustible durante la semana radical".

IRIOS MÉNDEZ | el siglo

fotos | JOEL ZAPATA

