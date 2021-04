Famosas se unen a campaña que reivindica el vello en la axila

Cada vez más celebridades se unen a la reivindicación de mostrar el vello natural de su cuerpo sin tener que depilarse. La sociedad avanza y, con ella, la libertad individual de cada mujer a la hora de decidir si desea o no lucir su vello.

Desde hace décadas las mujeres se depilan las axilas y las piernas (además de otras zonas) para encajar en el rol patriarcal femenino que critica el vello natural del cuerpo femenino. Mientras los hombres puedes tener barba -vello facial-, vello en las axilas, en pecho, en espalda, en brazos y piernas, las mujeres han sido 'esclavas' de los cánones de belleza y se han depilado.

Chenoa ha sido la última celebrity en visibilizar la causa ante sus casi 100.000 seguidores de Instagram. La artista ha aprovechado una foto luciendo cuerpo tonificado tras el entrenamiento, para subir un selfie con el brazo levantado.

En su texto, la cantante dice "no tengo pelos en la axila, si los tuviera, qué más da" debido a que, en realidad, es un efecto óptico de la luz y las sombras pero lo aprovecha para reivindicar su libertad. Chenoa no ha sido la única que a lo largo de los años (sobre todo de los 90s hasta hoy) se ha mostrado natural con el tema del vello a pesar de que, desgraciadamente, la prensa sigue criticando el hecho de que una mujer decida no depilarse.

Otra famosa que ha revolucionado al personal mostrando sin pudor su pelo en la axila es Amaia, de Operación Triunfo, que ya en 2018 dio en su Instagram toda una declaración de intenciones posando sin sujetador y con vello en la axila.

Otros grandes iconos del cine y de la música también se han cansado de los roles patriarcales de la mujer perfecta a la par que irreal y se han sublevado depilándose, sencillamente, cuando les apetece.

ORGULLOSAS MUESTRAN SU VELLO INTACTO

En el mundo del celuloide encontramos a Julia Roberts que, en un evento tan multitudinario y esperado como el estreno de "Notting Hill" en Londres en 1999, se plantó un vestido rojo pasión y saludó a los fans orgullosa de su vello corporal intacto que, por supuesto, la prensa de la época recogió.

Drew Barrymore se presentó en una fiesta de la Fashion Week con prensa luciendo un vestido negro y sin depilarse, además aseguró que estaba harta del dolor que la cera le provocaba en la axila así que decidió no sucumbir más al sacrificio por simple estética social.

En el panorama musical, encontramos a dos de las mujeres más influyentes del mundo y, a su vez, de las más rebeldes. Se trata de Madonna y Miley Cyrus que, a pesar de la diferencia de edad, tienen claro que lo suyo es la libertad y, con ello, la provocación a todo lo machista y restrictivo de la sociedad hacia las mujeres.

Es sencillo encontrar fotos de ellas con vello natural en sus redes sociales y es que, en su caso, ya es un estilo de vida el olvidarse de la depilación aunque cierto es que cuando están trabajando y hacen photoshoots se adaptan a las exigencias del cliente, sea la marca o la revista a la que prestan su imagen.

Lady Gaga fue un nivel más allá y decidió en 2011 no solo no depilarse sino también teñirse el vello de la axila en color turquesa neon, a juego con su melena, sorprendiendo a todos sus fans y, a la vez, creando tendencia en los MuchMusic Video Awards.

