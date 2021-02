Kumar Lalbachan, propietario de la embarcación guyanesa Sea Wolf y uno de los dos pesqueros apresados por las autoridades venezolanas por supuestamente faenar en sus aguas territoriales, aseguró que su liberación sería en las próximas horas.

Lalbachan, en declaraciones a la radio estatal de Guyana divulgadas este miércoles, señaló que las embarcaciones serían liberadas en las próximas horas.



Según el patrón del Sea Wolf, los pescadores, que estuvieron detenidos en sus embarcaciones en Venezuela durante cerca de dos semanas, utilizarán las mismas para regresar a casa hoy.



Las autoridades de Georgetown siempre han defendido que efectivos navales venezolanos penetraron en territorio de Guyana el 21 de enero y detuvieron al Lady Nayera y al Sea Wolf, ambos propiedad y operados por empresarios guyaneses.



Según información del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Guayana, el capitán Richard Ramnarine, del Lady Nayera, y el capitán Toney Garraway, del Sea Wolf, luego de ser interceptados en la zona de Waini fueron obligados a poner rumbo al puerto de Güiria, en Venezuela.



Ambos barcos y sus tripulaciones de doce miembros fueron detenidos.

El 25 de enero, las tripulaciones comparecieron ante un tribunal venezolano, donde se les informó que permanecerían detenidos 45 días en sus embarcaciones a la espera de una investigación.

SE ESPERA LIBERACIÓN PARA ESTE MIÉRCOLES

Lalbachan indicó durante la entrevista telefónica que este miércoles dejarían Venezuela, además de señalar que los pescadores estaban prácticamente sin suministros.



Dijo que, no obstante, habían recibido algo de combustible, alimentos y agua.



Según señalan medios locales, los pescadores no fueron maltratados por las autoridades venezolanas, pero Lalbachan sostuvo que el mero hecho de estar detenidos era una tortura para los pescadores.



Las familias de los pescadores guyaneses están eufóricas por la noticia.



Trisha Roberts, la esposa de Orland Roberts, uno de los pescadores, se mostró emocionada por el regreso, no sólo de su esposo, si no de toda la tripulación.



«Estoy feliz de que hayan salido ilesos y de que regresen con buena salud y fuerzas, gracias a Dios», dijo Roberts.



«Me complace que se trató diplomáticamente. Lo dejamos en manos del Gobierno y los mantuvimos actualizados», dijo Lalbachan.

NOTA DE PROTESTA CONTRA VENEZUELA

El Gobierno guyanés, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, había emitido una nota de protesta al Gobierno venezolano, pidiendo la liberación inmediata de los pescadores.



El canciller venezolano, Jorge Arreaza, había asegurado al ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Guyana, Hugh Todd, durante una reunión virtual el 25 de enero, que los tripulantes estaban siendo tratados con total respeto.



Ese mismo día, la tripulación de doce integrantes compareció ante un tribunal venezolano, donde se les informó que permanecerán 45 días en sus embarcaciones, en espera de que concluya una investigación.



Este nuevo incidente se incluye en la disputa sobre un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo que será analizada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que se ha declarado competente para resolver el caso, aunque Venezuela rechaza la decisión y defiende que la controversia se resuelva de manera bilateral.

