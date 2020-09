Debido al aumento de las cifras de personas infectadas por el Covid-19, la tarde de este viernes el gobernador Rodolfo Marco Torres reiteró el llamado a toda la ciudadanía a que tomen las previsiones correspondientes para enfrentar este virus.

Marco Torres fue enfático en el uso del tapabocas, el distanciamiento social y cumplir todas las normas de bioseguridad, esto es con las personas que deben salir de sus hogares, del resto deben acatar la cuarentena social radical y así cuidarse todos.

En su alocución, explicó que el municipio con mayor contagios es Girardot con 409 infectados y lo sigue Mariño con 142, “por eso debemos cuidar a toda la familia, a los abuelitos y a los niños, por eso debemos evitar que se siga propagando el Covid-19 en la región”.

Por esto está efectuando un sinnúmero de acciones en materia de salud y próximamente estarán habilitando el Ambulatorio del Norte como Centro de Triaje, para así seguir mejorando la asistencia médica para ir combatiendo este virus.

“Estamos avanzando con el tema de la salud en estado Aragua, este no es sólo un trabajo de las autoridades sino de todos. Por eso debemos seguir apretando y exigiendo que no se atienda al público en espacios que no están establecidos en la Gaceta, mediante la semana radical”, dijo el mandatario regional.

Recordó que está prohibido en el transporte público llevar personas de pie, por lo que le hizo un llamado al secretario de Seguridad Ciudadana José Viloria, para que tome todas las acciones pertinentes y haga cumplir las leyes.

Es de señalar, que entre las recomendaciones que hiciera el gobernador, está el evitar las aglomeraciones, que se cumpla con el distanciamiento social en los establecimientos comerciales y que estos a su vez realicen todos los protocolos de bioseguridad antes de que las personas entren.

“Esto es una pandemia, por eso si usted presenta un síntoma debe acudir lo más pronto posible a un centro de salud”, apuntó.

En el estado Aragua ya hay cerca de los 1.500 casos, “por eso es importante que nos cuidemos, este virus sí afecta a los jóvenes de 30 a 40 años, ya que tenemos 331, aquí no hay edad y el Covid-19 nos afecta a todos por igual”.

Con respecto a los connacionales informó que hasta la fecha han llegado unos 7.400, de los cuales unos 800 aún están en los Centros de Cuidados cumpliendo la cuarentena con todos los cuidados correspondientes, con la logística y atención de salud y a este trabajo se han sumado los alcaldes de la región.

Aunado a esto, destacó el trabajo que han venido realizando los médicos en el estado Aragua, ya que ha sido admirable, “pero debemos evitar cualquier tipo de concentración, el Covid es una realidad. Por eso nosotros no hemos parado, por eso seguimos trabajando en pro de la población”.

Para finalizar, el gobernador Marco Torres recordó que el número 911 está a disposición de la ciudadanía.

KARLA TRIMARCHI | elsiglo