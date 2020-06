Nacho habla del embarazo de Melany Millé

El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza más conocido como Nacho, aprovechó la celebración del Día del Padre para pronunciarse sobre el embarazo de la modelo Melany Millé, y las críticas que han recibido de quienes lo señalan como mal padre.

Loading...

Nacho confirmó que la modelo venezolana está embarazada de una niña y mostró su felicidad ante el bebé que viene en camino y quien será su quinto hijo. “Celebro porque se está formando en un hermoso vientre la niña de los ojos de todos los varones Mendoza: mi primera niña, que cuando llegue el momento recibiré con amor, un orgullo amplio como el cielo y una alegría que se me nota mucho en estos días. Seguiré dando todo de mí para ser el mejor padre posible”, aseguró.

También respondió a quienes han atacado a Millé luego de que se confirmara que sí tenían una relación tras meses de rumores de que ella sería la causa del divorcio, ocurrido en octubre, entre Nacho e Inger Devera después de cinco años de matrimonio.

“Intenta convencerme de que eres buena persona porque duermes en casa y mantienes tu núcleo para no “dañar” a los niños. Cada uno de mis hijos y sus madres (todos) tienen su casa asignada de herencia en vida. Dime que está mal, estar lejos de quienes amas, pero no me convencerás de que eres buen padre si llegas a casa y no los determinas, no vas a convencerme de nada si tu esposa y tú se maltratan, se dicen groserías, no se llevan bien pero prefieren mantenerse juntos por el “bienestar” de sus retoños y por alejarse de los juicios”, expresó.

TILDADO DE MAL PADRE

Respondió a todos aquellos que lo han tildado de mal padre por haber decidido separarse y porque a raíz de ello, dejó de compartir fotos en redes sociales de sus cuatro hijos.

“Yo nunca he dejado de cumplir mi labor desde el primer día en noviembre del año 2004. Sí, decidí no publicar más a mis hijos porque la felicidad ajena aflora sentimientos oscuros en los infelices, ya no uso mi IG como álbum porque la gente se sentía con el permiso de opinar, criticar y hasta ordenar, así que esa puerta se cerró pero hoy haré una excepción para celebrar el día de quienes amamos a nuestros pequeños y nos esforzamos por verlos crecer saludables y sin necesidades”.

Dijo que está feliz de saber que no ha mendigado “nada a nadie para mis hijos, ni he delegado mi responsabilidad nunca”.

Finalmente en su largo mensaje en la publicación de Instagram acompañada de un video junto a sus hijos, puntualizó: “Feliz día a todos los papás del mundo y recuerden que tener un piano en casa no los hace pianistas, así como tener hijos en casa no los hace padres”.

Caracas|elsiglo