Demi Lovato reveló que podría tener hijos con otra mujer

La cantante y actriz de 27 años, Demetria Devonne Lovato, visitó al presentador Andy Cohen en su programa SiriusXM Radio Andy el jueves 30 de enero donde compartió su historia y se declaró a si misma como una persona sexualmente fluida.

Cabe destacar que, Demi Lovato ha sido abierta con sus intereses desde hace años atrás, sin embargo, en esta entrevista se le preguntó si ya estaba lista para tener una familia a lo que respondió no saber si formarla con un hombre o una mujer.

“Todavía lo estoy resolviendo. No les dije oficialmente a mis padres que me vi terminando posiblemente con una mujer hasta 2017″, puntualizó Demi.

or otro lado, la celebridad destacó que en el momento de contarle a sus padres fue muy bonito y emotivo: “Después de todo estaba temblando y llorando, me sentí abrumada. Tengo a unos padres increíbles que me han apoyado”.

Por otro lado, Demi dijo que su padre no estaba sorprendido en absoluto, pero su madre si estaba nerviosa y solo deseo hacer lo que la hiciera feliz.

Finalmente acerca de tener hijos, Lovato aún no esta segura, “No sé si voy a tener hijos este año o en 10 años. No sé si lo haré con una pareja o no porque las mujeres no necesitan parejas”, agregó.