Los docentes del municipio José Félix Ribas, protestaron pacíficamente la mañana de este miércoles en la avenida Intercomunal de La Mora en La Victoria, como muestra de rechazo a los bajos salarios que perciben.

Y es que por medio de pitos, pancartas y consignas que rezaban: “No me quiero ir de mi país, quiero un sueldo digno que me alcance para vivir”, los profesores de 22 instituciones educativas de la entidad, expresaron su molestia ante la falta de atención a la que han sido sujetos por los entes competentes. Explicaron que esta es la primera acción de calle tomada en la jurisdicción, pero que la misma seguirá de no ser tomados en cuenta.

Los manifestantes exigen pagos ajustados a la realidad del país, además de condiciones de trabajo óptimas. “Nosotros estamos exigiendo que se discuta el contrato colectivo, las primas, HCM. Nos están cancelando quincenal y no sabemos ni qué es lo que estamos cobrando, no nos ofrecen recibos, ni ningún documento que desglose el pago”, informó Marilyn Díaz, docente V.

Igualmente, Díaz comentó que para el momento todos estaban recibiendo el mismo sueldo, pese a que los docentes están divididos por estratos, los cuales van del I al V. “Es imposible que todos cobremos lo mismo, puesto que cada uno hemos trabajado para escalar con nuestras competencias y de esa manera ofrecer una mejor educación a los estudiantes”, exclamó.

Los trabajadores de la educación también enfatizaron: “Un docente con 15 años de servicio anteriormente ganaba por lo menos 19 salarios mínimos. Ahora el que más gana no llega ni a dos. No se dan cuenta que la reconversión nos comió, que ya el salario no alcanza para nada, con lo que ganamos de broma compramos un cartón de huevos, harina y nos hace falta para otro salado”.

En el mismo sentido, denunciaron que el Ministerio de Educación está en deuda con los docentes en sus reivindicaciones laborales. También explicaron que el Gobierno nacional y regional prometió bolsas de comida para los educadores y hasta el momento no han recibido nada.

Por otro lado, los presentes también manifestaron el maltrato al que han sido víctimas. “Nos tratan de amedrentar cuando decimos que vamos a protestar, nos faltan el respeto con la falta de atención. Estamos siendo atropellados constantemente y parece que nada pasará”, manifestó Carol Liendo, educadora de ribense.

Para finalizar, los maestros exclamaron estar resteados en su lucha y dijeron que no dejarán las calles hasta recibir respuestas por parte del Ejecutivo nacional. “Ya basta de educar muertos de hambre y con estudiantes que también lo están debido a las deficiencias con el PAE. Vamos del mal en peor”.

DANIEL MELLADO | elsiglo