La sede del partido Primero Justicia, ubicado en la avenida Ayacucho de Maracay, fue el lugar escogido para la presentación del equipo promotor del Frente Amplio de Mujeres en el estado Aragua, el cual está conformado por numerosas participantes de partidos políticos, organizaciones ciudadanas, académicas e incluso religiosas.

Carolina Jaramillo de Miranda, diputada por el circuito 4 del estado Aragua en la Asamblea Nacional, indicó que este grupo busca la integración de todas las mujeres que sean líderes en organizaciones y también en las comunidades, con el fin de acentuar la lucha para recomponer la calidad de vida de la sociedad venezolana en general.

“Sabemos que muchas madres hoy en día no saben qué darles de comer a sus hijos, muchas madres no saben cómo iniciar el nuevo año escolar para comprar uniformes y útiles escolares, entre otras cosas producto de esta profunda crisis que nos tiene sumidas”, enfatizó la diputada.

Dentro de este frente se encuentra la abogada Zuleima Siso, coordinadora de la comisión de los Derechos Humanos del Colegio de Abogados del estado Aragua, quien reafirmó su disposición para la recuperación de los derechos de las mujeres. “Rodeada de este grupo de mujeres luchadoras y dispuestas a la defensa de los derechos humanos en este momento donde se ha perdido absolutamente todo, puedo decir que ellas serán el portal fuerte de todo lo que hemos perdido en los últimos años”, enfatizó.

La abogada destacó de manera especial todas las arremetidas contra las mujeres del estado mediante detenciones y allanamientos en sus hogares, de donde se han llevado cualquier cantidad de cosas sin razón alguna, además de las invasiones que violan de manera alarmante los derechos humanos y el derecho a la propiedad privada que se encuentra expreso en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por su parte, Mariela Magallanes, diputada de la Asamblea Nacional y presidenta de la comisión de familia de este mismo ente, explicó que mediante este trabajo en el Frente Amplio de Mujeres van a alzar la voz en la articulación de todas las comunidades aragüeñas que exigen un cambio en lo que están viviendo y que, de alguna manera, no están de acuerdo con la grave situación que atraviesa el país.

“Vemos con preocupación el aumento de los infantes en condición de calle y, más alarmante aún, las niñas que hoy son jefas de bandas delictivas precisamente por estar en la calle, por falta de educación, por falta de oportunidades, por no tener comida en sus hogares, por no tener derecho a la recreación y por no tener un futuro garantizado deben salir a buscar en la calle”, señaló Magallanes con preocupación.

Las integrantes de este Frente Amplio de Mujeres también expresaron su apoyo a la lucha de los gremios por un salario justo, al mismo tiempo que recalcaron que desde Aragua como jefas, como madres y sobre todo, como mujeres, no están de acuerdo con la situación actual del país, por lo que seguirán alzando la voz para buscar mejoras en la sociedad.

MELANIE PAYARES (pasante) | elsiglo

fotos | DENYS SÁNCHEZ