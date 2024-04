Victorianos piden rescate del Mercado Municipal de La Mora

Como paupérrimo califican los habitantes del municipio José Félix Ribas, en el estado Aragua, el estado en el que se encuentran las instalaciones del Mercado Municipal de La Mora, señalaron que los diversos problemas que mantienen lo pasaron a convertir de un espacio de reuniones y compras, a un sitio abandonado.



Los afectados comentaron que sólo hacer un pequeño recorrido por el lugar, se puede evidenciar la soledad e indolencia con la que convive el lugar, conocido anteriormente por su alto movimiento comercial y cultural.

La falta de limpieza, luminarias, pintura, asfaltado y hasta mantenimiento de las alcantarillas, son factores denominadores, que hacen sentir pesar tanto a propios como a visitantes cuando van a hacer las compras en los pocos locales que permanecen con sus puertas abiertas.

“Este es uno de los mercados más antiguos de Ribas, sin embargo es el que peor se encuentra; aquí ya nadie quiere venir, porque realmente no hay comercios y para no tener que lidiar con los inconvenientes. Es triste ver esto, porque este cuadro que vemos los que aún venimos, es el que ven compradores potenciales, quienes no invierten precisamente por el olvido al que está sometido el lugar”, mencionó la señora Tamara Monasterios.



El señor Víctor Graterol, quien acude al mercado regularmente, ya que su familia mantiene un puesto de venta allí, agregó que la situación con el mercado va en picada y que no ve las intenciones de las autoridades de potenciarlo.

“Casi todos los días yo estoy por aquí y puedo decir que el ambiente cada vez es peor; los animales rastreros hacen de las suyas, los ves de puesto en puesto, los mendigos duermen y dejan su pudrición por donde pasan y mientras tanto, nosotros, los ciudadanos, los que nos duele, debemos aguantarnos todo. Todo esto lo digo sin dejar a un lado la situación con los drenajes que también están sin tapa y el techo da miedo, porque realmente está muy viejo y se ve débil”.

Ricardo González dijo: “Supuestamente esto tiene junta directiva, pero lo menos que hacen es poner de su parte, para tratar de tener un ambiente limpio. Siempre veo aseando es a los dueños de los negocios, pero del resto nadie hace nada. Yo compadezco a los que aún hacen su trabajo aquí, por todo lo que pasan, ya que ni agua tienen”.

Por su parte, Margot Nieto puntualizó: “Aquí antes esto tenía medio vida porque había un Pdval, pero ya ni eso, porque dejaron todo ahí y se fueron. Da mucho pesar que todo se esté deteriorando. He visto que están poniendo luces y pintando, espero que el mercado sea tomado en cuenta, porque todos los gobiernos lo olvidan”.

Finalmente, los denunciantes hicieron un llamado a la municipalidad y a la Dirección de Mantenimiento, para que se aboque a resolver las dificultades que realmente aquejan a los victorianos. “En vez de andar poniendo ferias por todos lados, deberían acondicionar el mercado y hacerlo allí y que de esa forma el pueblo se dé cuenta que aún existe el Mercado Municipal y puedan impulsar el aparato productivo”, exclamó Daniel Benavides.

DANIEL MELLADO | elsiglo