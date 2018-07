En rueda de prensa de este lunes, el jefe de la fracción parlamentaria mayoritaria de la Asamblea Nacional, diputado (Unidad-Vargas) y dirigente de Voluntad Popular Juan Guaidó, reveló detalles sobre la sesión extraordinaria de Parlamento venezolano que se realizará el próximo miércoles en Maracaibo, donde el único punto en agenda es el colapso generalizado de los servicios públicos en el país, y en especial tratar la crisis del servicio eléctrico en el estado Zulia.

“Invitamos a toda la ciudadanía a participar en la sesión de calle que realizará el parlamento en Maracaibo, sobre el desplome de los servicios públicos en este estado y en todo el país. Convocamos no solo a apoyar la sesión, sino que también a acompañarnos el día jueves en una gran marcha que haremos todos los diputados en el Zulia, para denunciar la crisis eléctrica y demás deficiencias generalizadas que existen”, indicó Guaidó.

El legislador recordó que la Asamblea Nacional ha exigido en diversas oportunidades la apertura del canal humanitario, pero que el Gobierno se ha negado a abrirlo.

“Sabemos que estamos en mora con los venezolanos y no porque no estemos trabajando o no estemos legislando, sino porque el régimen nos tiene bloqueado. Es difícil retomar la credibilidad de la gente, cuando lo hemos intentado todo una y otra vez, pero es necesario que la población nos dé un nuevo voto de confianza, porque estamos en un momento crucial para el país, en el cual podemos lograr salir de esta situación”, aseveró Guaidó

También te puede interesar: Diputados de la AN dispuestos a reunirse con Motta Domínguez

El parlamentario puntualizó. “Lo que era normal se convirtió en una urgencia para los venezolanos. Ir a trabajar, llevar a los niños a estudiar, poder comer y hasta el simple hecho de bañarse se convirtió en una urgencia. Todo el país atraviesa un lamentable colapso, que hemos venido anunciando y que el régimen no quiere reconocer, por eso en el marco de esta grave crisis nacional, decidimos hacer una asamblea de calle y legislar desde el estado Zulia, donde el déficit eléctrico se encuentra agudizado”.

EFRÉN PÉREZ HERNÁNDEZ | elsiglo-Caracas