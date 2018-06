Tite deberá moderar sus festejos de gol. El técnico brasileño sufrió un tirón muscular durante la enloquecida celebración en el banquillo el viernes, tras el gol de Philippe Coutinho en los descuentos, que abrió la puerta a la victoria por 2-0 sobre Costa Rica.

En el primer minuto añadido, cuando llegó el gol, Tite corrió desde el banquillo, seguido por el arquero suplente Ederson Moraes, quien en medio de la algarabía le dio un empujón en la espalda a su entrenador.

Tite cayó hacia delante y dio una vuelta encima del césped, en una imagen que causó revuelo en las redes sociales.

“Sentí que se desgarró algo. No es una contractura. Tampoco es un desgarre total”, dijo sonriente el estratega, en la conferencia de prensa.

“No logro caminar derecho… Cuando cayó el gol al fin, Ederson me golpeó… Yo iba a festejar junto a ellos, pero ya no pude. Me regresé renqueando al banco”.

#MundialTelemundo ¡Bajan! Mira lo que le pasó a "Tite" en el gol de @Phil_Coutinho pic.twitter.com/drMaiAUoww — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 22, 2018

Fuente: Globovisión

