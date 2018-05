Identificados tres sujetos muertos en un enfrentamiento en Memo

A través de la declaración de los familiares, se logró la identificación de tres ciudadanos muertos en un presunto enfrentamiento con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, adscritos a la Subdelegación de Camatagua.

Se trataba de Juan José Flores (22), Maikel Carpio Velásquez (20) y Alejandro Punchilupi, quienes residían en Altagracia de Orituco, estado Guárico.

Los parientes que acudieron en la mañana de este domingo a los servicios de Senamecf confesaron a los periodistas que en la noche del sábado recibieron una llamada telefónica de personas sin identificar diciéndoles que debían presentarse a la Morgue de Caña de Azúcar a reconocer a sus seres queridos, muertos en una situación muy confusa en Memo, municipio Urdaneta.

Dijeron que “aunque no hemos visto los cadáveres, nosotros sospechamos que están aquí, sólo necesitamos la confirmación de los patólogos y ese proceso se hará hoy en la mañana”.

Añadieron que los muchachos salieron el miércoles en la mañana de Altagracia de Orituco con destino a San Juan de los Morros, en donde harían algunas diligencias personales.

“Uno como padre sabe a quién tenemos en la casa, pero después de que ellos salen, desconocemos su mundo y no sé en qué estarían metidos”, dijo uno de los parientes de los fallecidos.

Comentó que “no puedo asegurar si hubo enfrentamiento o no, si ellos andaban buscando lo que no se les perdió y desgraciadamente encontraron la muerte en tales circunstancias”.

Finalizó diciendo que “queremos retirar nuestros muertos y darles sepultura”. Se espera que hoy los cuerpos sean identificados legalmente a través de los interrogatorios y comparaciones fotográficas.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo

foto | DENYS SÁNCHEZ