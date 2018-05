La única condición de Roman Reigns para cambiar a heel en WWE

Cada vez son más frecuentes las críticas que recibe Roman Reigns en WWE . En parte, por la forma cómo lo están llevando en la empresa. Un claro ejemplo fue su pelea en Backlash, la cual tuvo para los directivos mayor importancia que el título máximo.

Esa situación generó que los fanáticos de WWE abucheen y se vayan antes del final del evento. Pero los aficionados no son los únicos que alzaron su voz de protestas, pues exluchadores como Stone Cold criticaron la reiterativa posición de Roman Reigns .

Para ellos, una racha negativa de Roman Reigns llevaría a que se convierta en heel (rudo) en WWE , con lo cual tendría mayor relevancia. Y tal parece que los pedidos fueron escuchados por el samoano, ya que en una reciente entrevista habló sobre este tema.

Roman Reigns se refirió al hecho de que todos le dicen que se convierta en heel (rudo) y puso una sola condición para que esto pase en WWE . “Todos me dicen que me cambie, perfecto. Lo haré cuando me pongan en el ring contra Daniel Bryan” , declaró a The Daily Express.

Daniel Bryan regresó a la acción en WrestleMania 34. (WWE)

“Daniel Bryan es uno de los mejores luchadores. Ver cómo la gente reacciona es algo único. Una pelea contra él en WWE sería ideal. Piénsenlo, los fanáticos gritando ‘Yes’ y yo atacándolo. El momento ideal para un cambio” , agregó Roman Reigns .

Fuente: WWE