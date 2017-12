Cúcuta a la espera de posible cierre total en frontera con Venezuela

Las palabras del presidente Nicolás Maduro en las que anuncia “una nueva sorpresita” para las ciudades fronterizas colombianas de Cúcuta, en Norte de Santander, y Maicao, en La Guajira, tras cuestionar duramente el contrabando que, según él, desabastece a su país, despertaron la incertidumbre entre quienes consideran que se trataría de un cierre total de la frontera.

“Yo inclusive he pensado en cerrar toda vía de comunicación, comercialización de todo tipo aérea y marítima con Aruba, Curazao y Bonaire. Lo he pensado seriamente, por las mafias que se llevan todo. Para Cúcuta y Maicao, les tenemos una nueva sorpresita. No puedo decir nada más”, dijo Maduro.