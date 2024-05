Yoveinny Mota: «Sabía que estaba preparada»

Yoveinny Mota también estará en el atletismo de los Juegos Olímpicos tras conseguir la marca mínima en los 100 metros vallas.

La capitalina marcó 12.67 segundos, en las preliminares del NCAA West First Round en Fayeteville, Arkansas

La venezolana marcó 12.67 segundos, en las preliminares del NCAA West First Round en Fayeteville, Arkansas. «Se siente un sueño hecho realidad. Que después de tanto luchar, de tanto sacrificio, después de un millón de obstáculos que se presentaron en el camino, lo pude lograr con ayuda de Dios, con la ayuda de mi familia, de mi esposo. Todavía no me lo creo. Necesito que me den un pellizco como para poder creérmelo. Pero siempre he dicho que el tiempo de Dios es perfecto. Todo llega a quien se lo merece y a él que sigue trabajando. Siempre he creído en mí y sé de lo que estoy hecha. Se siente bien. Todo el trabajo que he realizado y todo el sacrificio está dando frutos», afirmó Mota desde Arkansas.

La caraqueña tenía confianza en la prueba que se disputó en el John McDonnell Fiel de la Universidad de Arkansas. «En esta competencia sabía que iba a hacer algo especial, además de mejorar mi registro personal. Sabía que estaba preparada. En cualquier momento iba a salir (la marca). Con mi entrenador vengo haciendo un trabajo espectacular y lo más importante era estar sana. Sabía que cuando llegara el momento, esto iba a pasar. Estaba muy enfocada. Nada mejor que ya estar clasificada. Ahora seguir trabajando para estar en la final de los Juegos Olímpicos», reflexionó la atleta de 23 años, que logró el segundo mejor tiempo de la clasificación, luego de dominar el heat 1.

Primera atleta en la especialidad desde 1976

Desde Lucía Vaamonde en 1976, ninguna otra atleta venezolana ha disputado esta prueba en Juegos Olímpicos: «Estaba un poco nublado. Nos preparamos para todo eso. He estado entrenando con lluvia, nublado, con viento. Porque eso es algo que no puedo controlar. El viento estaba perfecto y salió la marca. El trabajo no se ha acabado. El sábado correré la final. A seguir trabajando. Ahora hay que enfocarse el doble», compartió Mota.

«Tengo una competencia en junio pautada como preparación y luego con mi entrenador decidiré planificar la fase final de la preparación», agregó la campeona de los Juegos Suramericanos Asunción 2022.

Mota es la undécima deportista venezolana clasificada al programa de atletismo de los Juegos Olímpicos, uniéndose hasta los momentos, a Joselyn Brea en la delegación a París 2024.

Venezuela suma a la fecha 27 cupos a París 2024: Yulimar Rojas en salto triple (atletismo); Alfonso Mestre en los 400 y 800 metros libres (natación); Douglas Gómez en pistola rápida 25 metros, y Leonel Martínez, trap (ambos en tiro deportivo); Omailyn Alcalá en los 57 kilogramos del boxeo, un cupo país en ciclismo de ruta; Patricia Ferrando (ecuestre, adiestramiento) y Luis Fernando Larrazábal (ecuestre, salto); Raiber Rodríguez (lucha grecorromana, 60 kilogramos); Betzabeth Arguello (lucha libre, 53 kilogramos) y Soleymi Caraballo (lucha libre, 68 kilogramos) y Anthony Montero (lucha libre, 74 kilogramos) y Jesús Cova (boxeo, 63.5 kilogramos); Rubén, Francisco y Jesús Limardo junto a Grabiel Lugo (esgrima, espada) y Katherin Echandia (levantamiento de pesas, 49 kilogramos), Anyelin Venegas (levantamiento de pesas, 59 kilogramos), Julio Mayora (levantamiento de pesas, 73 kilogramos), Keydomar Vallenilla (levantamiento de pesas, 89 kilogramos); Alberto Mestre (50 metros libres, natación), Katherine Paredes (sable, esgrima); Naryury Pérez (levantamiento de pesas, +87 kilogramos); Yohandri Granado (taekwondo, -58 kilogramos), Joselyn Brea (5000 metros, atletismo) y Yoveinny Mota (110 metros con vallas, atletismo).

elsiglo

CJL