En el marco de la conmemoración de los 214 años de la Proclamación de Independencia de Venezuela, diversas organizaciones sindicales de la entidad llevaron a cabo en los espacios del Boulevard Pérez Almarza una jornada de protesta pacífica, con la intención de expresar su descontento ante los recientes acontecimientos en el país, especialmente la discusión de la Ley contra el fascismo.

Sindicatos protestaron por la Ley contra el fascismo

En este sentido, Johnny Lara, vocero de la Coordinadora de Lucha de los Trabajadores de Aragua (CLTA), indicó que la protesta simbolizó aquel evento de 1810, cuando se exigió libertad, algo por lo que actualmente estos gremios continúan luchando.



“Sabemos que nuestra Constitución se considera la más humanista del continente. Se basa en un Estado de justicia federal y centralizado, pero mucho más allá de esto, se sustenta en unos valores de libertad e independencia”, manifestó Lara.

Hizo énfasis en la preocupación existente ante la discusión en las Asamblea Nacional de la Ley Contra el Fascismo, que a su juicio, va dirigida a censurar y sancionar directamente a la dirigencia política opositora del país. “A pesar de que dicha ley posee 30 artículos, lo que hace es definir conceptos de fascismo y neofascismo. Estos conceptos no son más que métodos de violencia política, sin embargo, lo preocupante es la ambigüedad que le da la ley a ciertos temas, como por ejemplo, las críticas a las instituciones del Estado”, condenó.

LEY CONTRA EL FASCISMO

No obstante, alertó que ante esto no solo se ven afectados los políticos, sino también los sindicatos, asociaciones civiles, gremios, ciudadanos organizados en las comunidades y trabajadores en general. “Ya ni podremos protestar por la falta de servicios, incluso los trabajadores públicos no podremos defender nuestro honor, nuestro salario ni reclamar nuestra dignidad. Ese es el llamado a nuestra protesta, por ello estamos aquí y seguiremos en pie de lucha”, acotó.

Johnny Lara consideró que dicha ley es inconstitucional y va en contra de los derechos humanos, “en principio, Venezuela debería ser un Estado que va hacia la progresividad de los derechos humanos. Pienso que no debería existir la discriminación, pero sí debe existir el derecho a reunirnos y a manifestar nuestros pensamientos tal y como se establece en los artículos 53 y 57 de la Constitución”, acentuó.

Cabe destacar que durante la jornada de protesta, los sindicatos hicieron un llamado a la unidad y la solidaridad entre los trabajadores, destacando la importancia de la lucha colectiva para lograr mejoras en las condiciones laborales y en la calidad de vida de todos los venezolanos.

