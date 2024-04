No cabe duda de que, cuando se trata de eventos astronómicos atractivos y peculiares, el eclipse solar total es uno de los que encabeza la lista. Ya no solo por su belleza o por la fascinación que provoca la ocultación momentánea del Sol en pleno día, sino por su rareza y singularidad: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) estima que, desde un mismo lugar en la Tierra, el evento podría presentarse cada 300 años. Por esta razón, cuando uno de ellos tiene lugar, se trata de una ocasión que no puede pasar desapercibida.

Perlas de Baily, Anillo de Diamantes y Manchas Solares

Afortunadamente, el lunes 8 de abril es una de esas oportunidades: un eclipse solar total será visible desde México, Estados Unidos, Canadá y una pequeña parte de España, aunque en este caso de forma parcial.

Como si este fenómeno por sí solo no fuese suficientemente impresionante, el eclipse traerá consigo la posibilidad de observar tres fenómenos no tan comunes y que generan una gran curiosidad: las Perlas de Baily, el Anillo de Diamantes y las Manchas Solares.

Las Perlas de Baily

Durante un eclipse solar total, se hace visible un fenómeno muy singular justo antes y después del momento de la totalidad. Se trata de las Perlas de Baily, unas pequeñas “perlas” o “gotas de luz” que se forman alrededor del contorno irregular de la Luna a medida que el disco solar se va ocultando, o va reapareciendo. El nombre proviene del astrónomo británico Francis Baily, quien fue uno de los primeros científicos en observar y explicar este fenómeno en el siglo XIX.

De forma sencilla, las Perlas de Baily son el resultado de la luz solar que se filtra a través de los valles y montañas de la Luna, creando puntos brillantes que aparecen como perlas luminosas alrededor del borde oscuro.

El Anillo de Diamantes

Otro de los momentos más esperados durante el eclipse solar total es la aparición del Anillo de Diamantes, un fenómeno que ocurre justo en el momento previo a la totalidad, cuando Luna se desplaza de tal manera que cubre casi por completo el disco solar. En esos momentos, lo que queda visible en el cielo es tan solo un destello luminoso, que se asemeja a un anillo de diamantes resplandeciente que rodea la silueta oscura de la Luna.

Este fascinante fenómeno tiene como base la refracción de la luz solar a través de las características geográficas y topográficas de la Luna. Así, a medida que esta se acerca a su posición central de totalidad, los últimos rayos de luz solar se filtran y aparentan curvarse al pasar a través de los valles, las montañas y los cráteres lunares.

El efecto final es el de un anillo luminoso que rodea la silueta de la Luna, normalmente destacado por un punto de luz central, el cual se conoce como el “diamante” del Anillo de Diamante y cuyo brillo intenso es el resultado de la luz solar concentrada y refractada a través de un único punto.

Las Manchas Solares

Por último, las llamadas Manchas Solares son otro de los fenómenos identificables durante el eclipse y uno de los que mejor actúan como una ventana a la dinámica interna del Sol y a los fenómenos que tienen lugar sobre su superficie.

En astronomía, se conocen como Manchas Solares a aquellas regiones temporales de la fotosfera – zona de la atmósfera de una estrella de donde proviene la radiación – solar que aparecen como áreas oscuras al observar la superficie del Sol. Se trata de manchas que aparecen como resultado de intensas actividades magnéticas y que señalan áreas donde el campo magnético solar es extremadamente fuerte.

Aunque son observables en condiciones normales, durante un eclipse, cuando la Luna bloquea la luz directa del Sol, las Manchas Solares se vuelven visibles con un contraste enorme, siendo fácilmente identificadas y observadas mediante telescopio y filtros solares convencionales. Esto ofrece una oportunidad única para que cualquiera que lo desee pueda observar el Sol en todo su esplendor sin la necesidad de disponer de herramientas especializadas o el acceso a telescopios profesionales.

El Siglo con información de National Geographic

LC