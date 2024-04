Andrés Castillo Sosa, de 14 años de edad, se ha desenvuelto en el mundo de la programación gracias al curso que ofrece Zitronik Laboratorio, lo que desarrolló su capacidad de socializar con los demás chicos apasionados por el mundo de la robótica.

Aprender programación con robótica y videojuegos

Andrés relató que durante las clases aprendió los conceptos básicos para programar, armando los prototipos de Lego, y gracias a esta técnica ha creado un robot constructor de puentes, que mezcla todas las ramas robóticas: mecánica, electrónica, electricidad y programación.

Andrés Castillo es un chico ingenioso que suela en grande

“El robot va avanzando y va construyendo el puente, dirigiéndose hacia un punto específico, que necesita en todo caso el detector de color, un motor grande y un motor pequeño, y claro el corazón”, resaltó.

Aunque su sistema es de construcción, Andrés se inclina más hacia la programación, ya que previamente realizó un curso para crear videojuegos. Explicó que en dicho curso “básicamente están usando la herramienta Scratch, creamos algunos videojuegos que nos mandaban a hacer, por ejemplo, una especie de Pac-Man, una especie de Nintendo, una especie de Space Invaders Versiones Scratch. Me gusta mucho más la parte de los videojuegos que la construcción de algo”, aclaró,

El chico comentó que sus padres lo apoyan para seguir desarrollando sus capacidades, y en el hogar continúa experimentando con su computadora y teléfono inteligente.

Relató que cuando se graduó de bachiller decidió estudiar Informática, gracias a su pasión de crear videojuegos, no obstante está abierto a crear en cual ámbito: “Si me dieran a elegir qué inventar, crearía una prótesis de la columna para mi abuela que le duele la espalda. La medicina no me llama mucho la atención, pero esto sin duda alguna lo haré por ella”, destacó.

Invitó a los jóvenes a aprender programación, una ciencia que sin duda será fundamental para el futuro. “Puede ser que lo tomen como un hobby, pero seguro les apasionará”, concluyó.

Lino Hidalgo – elsiglo

