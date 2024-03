Madre exige justicia por la muerte de su hijo en accidente de tránsito

La señora Heidi Márquez, madre de Edilbert Rivero, de 30 años de edad, se acercó a la redacción del matutino de los valles de Aragua, exigiendo justicia por la muerte de su hijo en un accidente de tránsito en la avenida Paramaconi, frente al ambulatorio de La Pica, en Palo Negro del municipio Libertador, Aragua.

Dijo que Rivero tenía 10 días de haber llegado de Colombia, donde trabajó de comerciante y luego decidió regresar a su país para reencontrarse con su familia y conocer a su hija menor. El domingo 17 de marzo salió de la casa en horas de la noche a la parada, junto con sus dos hijas, a acompañar a su esposa para que tomara un taxi que la trasladaría a Montaña Fresca en la ciudad de Maracay.

Mientras esperaban por un taxista, un vehículo que se desplazaba a exceso de velocidad, cuyo conductor incurría en infracciones, se llevó por delante a Edilbert y a su hija de 10 meses, quienes resultaron heridos, y con el apoyo de los paramédicos fueron trasladados al centro asistencial.

Y el miércoles de la semana pasada, el comerciante falleció en el Hospital Central de Maracay, señaló la denunciante, quien añadió que el dueño del carro acudió posteriormente a un taller ubicado en la zona donde ocurrió la tragedia vial, expresó.

Responsabilidad por los daños causados

Vecinos de la zona reconocieron el auto causante del arrollamiento y abordaron a la persona que lo conducía en ese momento, identificándose como el propietario. “De ahí lo trasladaron hasta el hospital para que nosotros lo identificáramos”, agregó la señora.

“Durante la conversación, el hombre que manifestó ser pastor, ofreció su versión que el carro se lo habían robado pero no dijo dónde ni cuándo. Se contradijo en su declaración”, expresó la señora Márquez.

Aunque el señor, por ser dueño del vehículo, asumió los gastos relacionados con el acto funeral y ahora dice que lo vendió para no asumir esa responsabilidad. Hay mucha desinformación. Aclaró la señora que no hay ninguna persona detenida ni mucho menos el carro está retenido.

“Quién manejaba ese vehículo durante la noche del domingo 17 de marzo mató a mi hijo y lesionó a mi nieta, quien, a Dios gracias, ya ella está de alta”, añadió. Detalló que el caso se denunciará en la Fiscalía para que ese hecho no vaya a quedar impune”, explicó.

Finalizó diciendo que la muerte de su hijo la tiene destrozada y no ha podido dormir. “Como madre me siento golpeada y no concibo la paz y tranquilidad al saber que mi hijo está muerto”.

