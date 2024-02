Carla Farias, es una destacada periodista venezolana de la cadena Univision en San José California, ganó su primer premio Emmy por la transmisión en vivo realizada sobre el tiroteo en la preparatoria Rudsdale Newcomer, el pasado 28 de septiembre del 2022.

La venezolana Carla Farias gana su primer premio Emmy

“Tiroteo en escuela de Oakland” un terrible y lamentable suceso ocurrido en Estados Unidos, fue una transmisión en vivo donde a la venezolana le tocó reportar desde las inmediaciones de la escuela. “Fue un trabajo en equipo” aseguró Farias.

Cabe destacar que en el año 2020 fue nominada 2 veces a los premios Emmy en las categorías “Mejor noticiero de las 6:00 p.m.” y “Cobertura en equipo”.

Carla, emigró a Estados Unidos en el año 2016 y desde hace 5 años trabaja para Univision en San José California, le tocó buscar fuera de nuestras fronteras nuevas oportunidades en su ámbito laboral, afirmó. “Tome el riesgo y me vine a los Estados Unidos, donde no sabía cuándo, ni cómo, ejercería nuevamente mi profesión, pero con la esperanza de que regresaría a la televisión”.

TRAYECTORIA

Después de varias oportunidades de ascenso que se le presentaron en la planta televisiva asegura que: “Ha sido un camino maravilloso, logrando contar historias en toda el área de la Bahía, también ha sido una gran experiencia como ancla, pues me ha tocado presentar ambos noticieros en Univisión 14, a las 6:00 y 11:00 p.m”.

Con más de 16 años de experiencia en el mundo audiovisual, trabajó en el estado Aragua en el canal regional TVS y como corresponsal en el canal de noticias Globovisión en Venezuela, al emigrar a Estados Unidos formó parte de la cadena Azteca América en San Francisco.

El pasado año también fue galardonada por la junta de supervisores de la ciudad de San Francisco, CA., el premio nacional de Locución de México y un reconocimiento por parte de la Convención Internacional de Derechos Humanos.

A SEGUIR CRECIENDO

“Estoy segura, esto no termina aquí, las metas continúan, y entre mis propósitos está seguir siendo esa conexión, esa voz de nuestra gente,de quienes más lo necesitan. Por eso les recomiendo a estudiantes de Comunicación, a colegas que se encuentren fuera de Venezuela y no hayan tenido la oportunidad de ejercer que no desistan, que persistan sean constantes y consecuentes. A veces tarda en llegar, pero si llega.Los tiempos de Dios son perfectos.” Es parte de los consejos que brinda la periodista a nuevos embajadores de la comunicación.

El premio Emmy es considerado un galardón de mucha importancia, uno de los más prestigiosos de la televisión estadounidense. Es otorgado por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión.

SOBRE CARLA FARIAS

Carla Farias nació en Naguanagua, estado Carabobo, periodista egresada de la Universidad Arturo Michelena en San Diego en el año 2010, trabajó en diferentes medios en Venezuela. Vive actualmente en San José California, también laboró en Azteca América. Actualmente se desempeña

como Multimedia Journalist y ancla en Univisión 14.

Para más detalles pueden seguir su red social en Instagram: @carlafariasm.tv

