Idenna realizó encuentro de saberes para abordar temas de adopción

Desde las instalaciones del Conservatorio de Música, donde actualmente funciona también la oficina de adopciones del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna), se realizó el encuentro del sistema de protección, capítulo Aragua.

ADOPCIÓN Y PROCEDIMIENTOS

Se trató de un encuentro de saberes sobre la adopción y sus procedimientos que inician con el Idenna, siendo esta institución la única responsable de iniciar este tipo de procesos; así lo dio a conocer Adriana Villa, directora estadal de la misma.

“Siguiendo las directrices y las políticas encaminadas a la protección de la infancia, con la anuencia y apoyo de la gobernadora Karina Carpio, nos es grato presentar este encuentro para abordar el tema de la adopción, un proceso cuyo único propósito es unir familias, caer vínculos”, explicó Villa.

Asimismo, la directora del Idenna afirmó, que contrario a lo que muchos creen, este no es un proceso largo y difícil y en el que el primer paso es entender que la adopción no es “querer un niño para llenar un vacío”, sino que las personas tengan esa esencia de paternidad. La directora aclaró además que no sólo parejas duden acudir a esta oficina con el deseo de ser padres, sino que también les brindan la oportunidad a personas individuales.

“Invitamos a quienes quieran adoptar a que concurran a la oficina de adopciones, donde le daremos las directrices y los lineamientos para que se haga realidad ese deseo de tener una familia, entendiendo que no se trata de escoger un niño como comprar un traje, sino que es un proceso sensibilizado”, expresó Villa.

Es importante mencionar que durante este encuentro se dictaron talleres dirigidos a todo el Sistema de Protección del Niño, Niña y Adolescente, conformado por los jueces del Circuito Judicial de Protección de Aragua, la Defensoría Pública, el Consejo de Protección y el Consejo Municipal de Derecho del Niño, Niña y Adolescente.

