Habitantes llevan siete años soportando los hedores de las aguas negras

Habitantes de la calle Raúl Leoni del sector 12 de Octubre de Santa Rita, municipio Francisco Linares Alcántara, en Aragua, llevan siete años suplicando a las autoridades que les solucionen el colapso de las aguas servidas que está presente en esa vía, y que ha causado un sinfín de problemas tanto de salud y convivencia en la comunidad.

AGUAS PUTREFACTAS

En este contexto, Ana Rodríguez, quien tiene años residenciada en esta localidad, explicó que las condiciones de vida para ellos no son las adecuadas, ya que algunos de los residentes se vieron obligados a romper los cachimbos para hacer drenar las aguas putrefactas que se acumulaban en sus casas.

La afectada relató que hace cinco años, un vecino decidió abrir un hueco en el medio de la calle, con el fin de hacer drenar el agua de las cloacas y aliviar los hedores que estaban acumulándose dentro de su hogar.

Sin embargo, por esta acción recibió represalias por parte de las autoridades de aquel entonces, quienes no estaban de acuerdo con lo que hizo. “Lo amenazaban, la gente de aquí le decían que lo iban a meter preso, que eso estaba prohibido”, añadió.

ENTES GUBERNAMENTALES

La ciudadana destacó que unos representantes de los entes gubernamentales se presentaron hace varios años a esta calle, y procedieron a sustituir unos colectores, justamente donde el ciudadano abrió el hueco.

Pero el trabajo de la Alcaldía no fue eficiente, ya que los tubos que colocaron colapsaron y provocó que la situación empeorara. “Pasó el tiempo y se tapó el hueco, vinieron de la Alcaldía trajeron seis tubos y lo tiraron a media calle y se fueron”, recordó la ciudadana.

Varios meses después, los habitantes esperaban pacientemente a las autoridades, pero éstos sólo dejaron ese material sin iniciar nuevamente las labores para sustituir los colectores de las cloacas.

Esto llevó a los vecinos a que tomaran medidas que afectan a al menos tres cuadras del sector 12 de Octubre, provocando que la hediondez por el colapso de las cloacas esté presente por lo menos en gran parte de la calle Raúl Leoni.

VÍA CRUCIS

“Hemos estado en este vía crucis toda la vida, entonces yo tomé la decisión de reventar el cachimbo, porque esa agua que sale de allí, se me estaba regresando por la poceta y por todo el drenaje”, dijo.

La señora Rodríguez afirmó que no es la mejor solución para ella ni para sus vecinos, ya que esto tiene sus consecuencias, pero es la única manera que tiene para preservar la salud de ella y sus seres amados.

La perjudicada por el colapso de las cloacas, resaltó que son aproximadamente 25 casas de la calle Raúl Leoni que presentan esta problemática, y muchos de ellos hicieron lo mismo que Rodríguez, abrir los cachimbos para hacer drenar esas aguas contaminadas para que no estén acumuladas dentro de la casa.

Pero María Martínez no puede hacer lo mismo, ya que el desnivel de su vivienda no permite que el agua fluya como debe ser.

“Es horrible esta situación que estamos viviendo. Si nos bañamos o fregamos tenemos que sacar el agua para la calle todos los días, ya que la misma no corre en mi casa porque ésta queda estancada en la tanquilla”, precisó.

FAMILIA

Martínez acotó que recoge el agua con una pala y la echa en un tobo, para que luego arrojarla por la orilla de la acera.

La vecina argumentó que es lo único que puede hacer para no tener acumulado esos residuos del drenaje, que también afecta la calidad de vida de sus nietos y otros integrantes de la familia.

“Cuando llueve se inunda toda la casa y nos toca sacar el agua con un tobo. Esto es una calamidad”, dijo.

Relató que hace un año, la actual gestión municipal los incluyó en un cronograma para sustituir los colectores de aguas servidas, siendo esto momentáneamente una bendición para ellos quienes rogaban una solución.

Pero dicho cronograma no se cumplió por razones que se desconocen, siendo para los vecinos una falta de respeto para ellos. “Se burlaron dos veces de nosotros, no nos cumplieron con el cambio de tuberías. Entonces allí quedamos, nos dejaron por fuera, no hubo recursos, habilitaron otras calles y a nosotros nos aislaron”, manifestó.

Martínez, finalizó haciendo un llamado a la gobernadora Karina Carpio, a las autoridades del municipio Francisco Linares Alcántara, para que por favor les brinden una solución a esta situación.

“Son siete años ya, necesitamos urgentemente que nos resuelvan. Le hacemos un llamado a la gobernadora de nuevo, quien estuvo en el liceo Luis Pineda y quedó en ayudarnos”, concluyó.

