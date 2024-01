Incertidumbre ante posible aumento del pasaje

Los habitantes de Maracay se encuentran a la expectativa, luego de que el Comando Intergremial del Transporte solicitara un aumento en el pasaje. Según se ha informado, dicho aumento podría llegar a los quince bolívares en el perímetro urbano, lo que representa un incremento significativo en comparación con la tarifa actual.

Ante esto, los usuarios han manifestado su preocupación, argumentando que las condiciones actuales no permiten un posible aumento en el servicio de transporte público. Dada la crisis económica que atraviesa el país, muchas personas aseguran que ya se les hace difícil costear la tarifa actual y que un aumento adicional sería aún más perjudicial para sus ya precarias finanzas.

Al respecto, Eglée Díaz indicó que un nuevo ajuste del pasaje para todos los usuarios sería perjudicial, pues con el salario que devengan los trabajadores actualmente, no les alcanzará para cubrir el servicio de manera habitual.

“Nos tocará caminar. Realmente es una locura, no hace mucho lo aumentaron y aún nos estamos recuperando de ese golpe al bolsillo. La situación actual no nos permite pagar más, es imposible”, sentenció.

Asimismo, cuestionó el servicio actual de transporte en la entidad, calificándolo como “pésimo”, agregando que los encargados de las rutas no se preocupan por brindar una mejor condición a las unidades y maltratan a las personas.

“Te exigen el pasaje completo y cuando pagas con divisas quieren cobrarte una tasa alta a la establecida. Si van a exigir aumento, deberían garantizar un buen servicio y tener camionetas en óptimas condiciones, no me parece justo”, aseveró.

Usuarios condenan nueva solicitud de aumento de pasaje

Por su parte, Olga Rodríguez condenó tal propuesta que a su juicio es una “mamadera de gallo”, ya que no cobran realmente lo establecido sino lo que los transportistas exijan.

“Eso pasa mucho en la ruta de Caña de Azúcar y La Coromoto, quieren cobrar lo que les da la gana. No cobran rutas largas ni rutas cortas, cobran una misma tarifa y si no la pagas no te dejan montar en la unidad”, denunció.

No obstante, argumentó que si bien comprenden que los transportistas también enfrentan desafíos económicos, es necesario buscar un equilibrio que no afecte el bolsillo de los ciudadanos, por lo que instó a las autoridades y representantes del transporte a considerar la capacidad adquisitiva de los maracayeros y a buscar alternativas que permitan garantizar un servicio de calidad sin perjudicar a la población.

Finalmente pidió a las autoridades competentes que tomen en cuenta no sólo las necesidades de los transportistas, sino también las condiciones económicas de los usuarios, a fin de garantizar un acceso adecuado y accesible al transporte público.

