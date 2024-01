‘Succession’ y ‘The Bear’ se consagran en los Emmy

‘Succession’ y ‘The Bear’ dejaron este lunes escaso margen a las sorpresas y se consagraron en la 75 edición de los Emmy con un empate a seis galardones, incluidos los de mejor serie de drama y comedia respectivamente, para agrandar su exitosa trayectoria en esta temporada de premios.

CEREMONIA

La ceremonia se celebró en Los Ángeles cuatro meses después de lo previsto debido a las huelgas de Hollywood del año pasado, lo que provocó que la mayoría de ganadores coincidieran con el veredicto de los recientes Globos de Oro y los premios Critics Choice en sus apartados para televisión.

La cuarta y última temporada de la serie sobre la familia Roy, que ya había salido victoriosa en las entregas de 2020 y 2022, también se coronó en las categorías de mejor actor de drama (que recayó en Kieran Culkin), mejor actriz (Sarah Snook), mejor actor de reparto de drama (Matthew Macfadyen), guion y dirección de este género.

“Aunque sería muy bonito volver a trabajar con todos, creo que sería extraño hacer una secuela”, dijo Macfadyen, al recoger su premio, acallando cualquier rumor de que el elenco de esta serie de HBO Max vuelva a reunirse profesionalmente en el futuro cercano.

THE BEAR

Por su parte, ‘The Bear’ vio también cómo su protagonista Jeremy Allen White se erigía como mejor actor en serie de comedia, Ayo Edebiri y Ebon Moss-Bachrach vencían como actores secundarios, además de los reconocimientos a mejor dirección y guion de comedia.

“Estoy lleno de agradecimiento por esta serie. Tengo que compartirlo con mis padres y con todos los que me han apoyado cuando ni yo mismo confiaba en mí”, afirmó Allen White, uno de los hombres de moda en Hollywood, que está arrasando por donde pasa con su papel del chef Carmen Berzatto.

Además, ‘Bronca’, el fenómeno de audiencia de la factoría Netflix sobre una riña al volante, estaba llamada a seguir el legado de ‘The White Lotus’ como la mejor serie limitada (miniserie) del curso e hizo lo propio venciendo en ése y otros cuatro apartados más: mejor dirección de miniserie, guion y mejores actores en este formato para sus protagonistas, Steven Yeun y Ali Wong.

HISPANOS SIN PREMIOS

Pascal fue el encargado de desvelar el reconocimiento a mejor actor de reparto en serie dramática con un mensaje directo a su rival Kieran Culkin, que lo derrotó ayer, en los recientes Globos de Oro y en los premios Critics Choice, pero no consiguió que el chileno entrara al ‘enfrentamiento’.

“Mucha gente me ha preguntado por mi brazo, pero el problema está en mi hombro. Creo que es el momento perfecto para decir a todo el mundo que Kieran Culkin me está dando una paliza”, reconoció con humor Pascal, que acudió a la gala con su brazo en cabestrillo, tras haber sido interpelado en tono jocoso por el propio Culkin durante los Globos de Oro con un “chúpate esa, Pedro”.

El representante de ‘The Last of Us’ también estaba nominado a mejor actor invitado en un especial de comedia por su divertida participación en el programa ‘Saturday Night Live’.

De raíces mexicanas y puertorriqueñas, Jenna Ortega tampoco pudo imponerse en la categoría de mejor actriz en serie de comedia por su aclamado papel en ‘Wednesday’, un galardón que recayó en Quinta Brunson (‘Abbott Elementary’), ganadora el año pasado como mejor guionista de comedia por la misma producción.

ELTON JOHN Y CHRISTINA APPLEGATE

Entre los momentos más emotivos que dejó el regreso de los Emmy estuvieron la ovación para el malogrado Matthew Perry durante el homenaje a las personalidades fallecidas en el último año mientras sonaba ‘I’ll Be There for You’, todo un himno para los fans de ‘Friends’.

Además, el músico británico Elton John se convirtió en la decimonovena personalidad ‘EGOT’, como se conoce a quienes atesoran un Emmy, un Grammy, un Óscar y un premio Tonny a lo largo de su carrera.

El reconocimiento de la Academia de la Televisión de EEUU era el que le faltaba y lo consiguió ayer en la categoría de mejor especial en un programa de variedades por su concierto de cierre de gira en el estadio del equipo de béisbol Los Angeles Dodgers emitido por Disney+ en noviembre de 2022.

También se aplaudió con gran intensidad la aparición de Christina Applegate, quien lucha desde hace más de tres años con la esclerosis múltiple, y las inesperadas reuniones del reparto de series tan icónicas como ‘Cheers’ o ‘Grey’s Anatomy’.

FLÚOR LIMA, PLUMAS Y PEDRERÍA

Actrices, actores y estilistas tienen los ojos bien abiertos para elegir la mejor opción de vestuario para que las alfombras rojas, que desde los Globos de Oro se suceden sin descanso en Los Ángeles, se llenen de esplendor hasta la llegada de la gran noche de los Óscar.

Aciertos y errores son inevitables cuando el número de invitados se desborda y, en muchos casos, repiten su presencia, lo que dificulta aún más la elección de vestuario. Ayer durante la gala de entrega de los Emmy, que reconocen lo mejor de la industria de la televisión estadounidense, fueron los caballeros los que arriesgaron.

Pese a todo, algunas de las damas destacaron, como Jessica Chastain, que lució un Gucci de lentejuelas de intenso lima, con flecos de pedrería en la parte inferior que se dibujaban con el movimiento.

Con un diseño de plumas y pedrería, en delicado color champán, Issa Rae posó mostrando el movimiento de un diseño elegante y sin escote. En el mismo tono, Annaleigh Ashford eligió un vestido de Carolina Herrera.

VESTIMENTA

Ariana DeBose, nominada por su interpretación en “Host”, lució falda y top de raso beige que acompañó con una chaqueta con bordados en plata.

Como la diva que sigue siendo se presentó en la alfombra roja de los Emmy Joan Collins, una de las actrices que ha sido pilar de la historia de la televisión con un vestido en azul pastel.

El rojo intenso de Katherine Heigl, con escote corazón y exceso de tela en la falda, vino a romper la tónica de los tonos suaves, una línea por la que también apostó Suki Waterhouse, que presumió de embarazo con un corte singular y una gran lazada bajo su tripa.

Selena Gómez, nominada como productora ejecutiva por ‘Solo asesinatos en el edificio’, lució un impresionante vestido simulando enormes plumas de lentejuelas que recorrían su anatomía.

Monica Bellucci y Tim Burton llegaron juntos, ambos de negro, ella con esmoquin falda, camisa con chorreras y pajarita. También en pareja aparecieron Riley Keough y su abuela, Priscilla Presley, de negro.

La protagonista de ‘Miércoles’, Jenna Ortega apostó por un vestido romántico con miriñaque y bordados de Dior. Simona Tabasco se decantó por un estampado floral extragrande, en pachtword, perfectamente olvidable.

LOOK MASCULINO

Rompedora, la joven Bella Ramsey optó por un ‘look’ muy masculino con un traje de chaqueta en verde botella, camisa berenjena y mocasines.

Los caballeros, comenzando por Jeremy Allen White, captaron muchas miradas por arriesgar más que en otras alfombras rojas. El que aseguran que es la nueva pareja de Rosalía, apareció en la gala con un esmoquin con chaqueta blanca de Armani. Una tendencia que siguió Charlie Puth.

Pedro Pascal acudió del brazo de su hermana, la actriz Lux Pascal, con un informal suéter negro, con dos rosas que sobresalían de sus muñecas en el mismo tono.

BAILARINAS

Un traje de terciopelo con pequeñas flores en la parte inferior del pantalón y en los bolsillos de la chaqueta fue la elección de Donald Glover, que combinó con unas cómodas bailarinas.

No fue el único. Anthony Anderson eligió un esmoquin con enormes bordados florales en las mangas y en el lado frontal izquierdo de la chaqueta.

Mientras que en esta línea de cambios, James Marsden apareció con esmoquin y sin corbata, y Bobby Berk lo lució sin camisa.

Llamaron la atención Kevin Pollak con chaqueta y calcetines fucsia y las sandalias de peregrino con calcetines blancos de Matty Matheson.

