La música, más que un simple entretenimiento, puede ser una poderosa herramienta para educar, inspirar y unir a las comunidades. En el municipio San Sebastián de los Reyes del estado Aragua, la Banda Show Andrés Rodríguez Ramírez ha demostrado ser un refugio para los niños y jóvenes, inculcando valores de hermandad y compañerismo en tiempos difíciles.

La banda está integrada por al menos 60 jóvenes sansebastianeros

Esta agrupación musical, cuyo nombre rinde homenaje a la institución donde se materializó el proyecto, nació con el propósito de brindar una alternativa positiva a los jóvenes de la localidad.

Efectivamente, en un contexto de retos y adversidades, la Banda Show Andrés Rodríguez Ramírez se ha convertido en un espacio de encuentro, en el que los participantes aprenden no solo sobre música y coreografía, sino también sobre trabajo en equipo, respeto y superación personal.

Pequeños músicos con grandes sueños es su filosofía grupal

Desde sus inicios, la agrupación ha trabajado incansablemente para formar a los jóvenes músicos, brindándoles conocimientos teóricos y prácticos en diferentes instrumentos. A través de los acordes musicales, se ha logrado darles una salida creativa, permitiéndoles desarrollar su talento y llevar alegría a la comunidad.

La banda ha llegado a participar en diversas presentaciones, tanto locales como nacionales, llevando su música a diferentes escenarios y transmitiendo un mensaje de unión y esperanza. Además, se ha convertido en un referente para otros jóvenes del municipio, quienes encuentran en esta agrupación una motivación para seguir sus sueños y alejarse de situaciones negativas.

FORMANDO MÚSICOS CON VALORES

De acuerdo con Miguel Jiménez, director de dicha agrupación, la banda no solo se concentra en la formación musical, sino en la promoción de valores esenciales en la vida de los jóvenes, destacando la importancia del respeto mutuo, la solidaridad y la disciplina, tanto en la música como en la convivencia diaria.

La constancia y la disciplina forman parte de la institución

“Somos una agrupación libre e independiente que se encuentra organizada gracias a un equipo multidisciplinario de representantes, colaboradores y personas que creen en el trabajo de nuestros jóvenes. El trabajo que realizamos en el municipio a nivel cultural es muy amplio, podríamos decir que es una riqueza inigualable, tenemos danza, teatro, orquestas y bandas para seguir fomentado los valores a cada uno de nuestros jóvenes”, afirmó.

Bajo el lema “constancia, dedicación y disciplina”, los integrantes de esta agrupación se encuentran comprometidos con su propósito y con su comunidad para seguir haciendo cultura a través de la música, demostrando que el trabajo en equipo puede superar cualquier obstáculo.

“A los chicos le inculcamos mucha constancia, para estar aquí hoy, para llegar a donde hemos llegado, lo que nos ha costado muchísimo. Eso es algo fundamental, el esfuerzo la trayectoria y todo el trabajo que hay detrás de cada uno de los integrantes de la banda es meritorio y pertinente resaltar a diario”.

PROYECCIÓN REGIONAL Y NACIONAL

Esta agrupación artística, conformada por alrededor de 60 jóvenes, ha logrado destacar a nivel regional y nacional a través de su participación en diversos eventos, como desfiles y competencias, permitiendo que el nombre de su municipio y del estado Aragua resuene con fuerza y orgullo en cada presentación

“Hemos asistido a diversas actividades a lo largo y ancho del territorio nacional, teniendo participación en muchos desfiles. Participamos en la Competencia Nacional de Bandas Caracas-Miranda en su edición 2023 quedando subcampeón nacional, llevándonos las distinciones de viento, mejor show y recibiendo el pase para el master nacional”, relató el director musical de la agrupación.

De cara a las próximas festividades carnestolendas de 2024, la banda ya se encuentra el proceso de ensayo, para llenar de color y música cada rincón de nuestra jurisdicción; “nos han llamado de varios municipios para asistir y celebrar con ellos sus fiestas, pero nuestra meta es ir al mundial de bandas de este 2024”.

SIN APOYO, PERO CON GANAS DE SEGUIR CRECIENDO

A lo largo de los años, la Banda Show Andrés Rodríguez Ramírez de San Sebastián de los Reyes ha enfrentado diversos desafíos, que han sido superados gracias al trabajo en equipo, demostrando resiliencia y determinación para superar obstáculos y cumplir con las metas establecidas.

“Hemos hecho de todo. Radio maratón, tómbola, potazo, vendimias, donde nos ha ido bien, nos ha ido mal, no nos han dado nada, pero aquí seguimos, confiando en ese trabajo, y yo pienso que el pueblo de San Sebastián en ese momento se pone la mano en el corazón y siempre está presto a colaborar”, aseveró Jiménez.

Como institución, la banda espera encontrar el apoyo de la comunidad y los entes gubernamentales para poder seguir creciendo y brindar más oportunidades a las nuevas generaciones de músicos talentosos, de manera de seguir proyectándose como un ejemplo inspirador para todos aquellos que se enfrentan a desafíos y demuestran con esfuerzo y perseverancias que los sueños pueden hacerse realidad.

JÓVENES TALENTOS BANDISTAS

Comprometidos con la agrupación, los jóvenes integrantes de la Banda Show ARR expresaron su felicidad y gratitud por pertenecer a esta institución donde encuentran en la música un refugio que les ha permitido desarrollarse personalmente y aprender valores fundamentales para su crecimiento.

Guillermo Jiménez: “Tengo en la banda alrededor de 8 años, desde sus inicios como banda escuela, pero en el año 2022 nos convertimos en banda show. Me siento muy orgulloso por ser parte de este proyecto, es una experiencia inexplicable y siento que cada niño y joven deberían participar, vivir esto, por eso les digo que no tenga miedo y se atrevan a vivir esta experiencia”.

Liz Gerdez: “Tengo tres meses en la banda, me uní principalmente porque pude sentirme en un ambiente de compañerismo. Lo primero que sentí cuando entré fue el ambiente de colaboración que tenían mis compañeros, me gustó porque me sentí inmediatamente integrada y conté con el apoyo de cada uno de ellos”.

Eglimar Sequera: “Tengo 9 años en la banda, he aprendido valores como la disciplina, la dedicación y la constancia. Actualmente pertenezco a las filas coreográficas, para estar acá se necesita mucho empeño, como bailarinas nuestro trabajo es animar al público, eso me gusta. Mi mensaje para todas las niñas es que se animen, ya sea que se inscriban en bandas o en danza, esto es un sentimiento muy bonito y vale la pena vivirlo”.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

MV