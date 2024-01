El presidente colombiano, Gustavo Petro, abogó este martes por que no haya explotación petrolera en el Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados que se disputan Venezuela y Guyana, que controla esta zona de la que extraer recursos naturales.

Petro pide no explotar petróleo en el territorio disputado por Venezuela y Guyana

“La vida humana lo que debería plantearse no es quién es el propietario del Esequibo (…), sino que no salga el petróleo que hay en el Esequibo porque si sale, nuestra lucha contra la crisis climática prácticamente se vuelve un discurso inocuo”, afirmó Petro durante el panel ‘Buscando un equilibrio para la Amazonía’ en el Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés) de Davos.



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró el lunes que su Gobierno cuenta con un plan con el que prevé “hacer tangible” la anexión del Esequibo que aprobó el país en un referendo celebrado el pasado 3 de diciembre.



Después del referendo, Maduro ordenó un despliegue militar cerca del Esequibo y aseguró que Venezuela creará un estado sobre el área en litigio, lo que disparó la tensión en la región.



Sin embargo, a mediados de diciembre, Maduro se reunió en San Vicente y las Granadinas con el presidente guyanés, Irfaan Ali, con quien acordó evitar incidentes para bajar la tensión en este pleito, que -pese al rechazo de Caracas- está en manos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).



En ese sentido, Petro aseguró que Colombia dice “no más explotación petrolera” y por eso firmó en Dubái en diciembre, durante la COP-28 con varios países insulares, “el tratado de no proliferación de combustibles, que solo lo firman las islas que están a punto de desaparecer con sus poblaciones”.

Selva amazónica

“La selva amazónica vale más que el petróleo que está allí dentro, es la vida, y el petróleo es la muerte. Pero para poderlo hacer hay que disminuir la emisión de las chimeneas del norte”, manifestó.



Por eso, afirmó que en el caso del Esequibo, “Venezuela dirá que es de Venezuela y Guyana dice que es de Guyana”, lo que Petro cree que es un “conflicto a punto de convertirse en conflicto militar”.

“Hay que compensar a Guyana y a Venezuela para que ese petróleo que está en la selva amazónica, en el territorio del Esequibo, no salga”, concluyó.

