La tercera semana del baloncesto venezolano entra en su recta final y este viernes habrá bastante acción en los tabloncillos del país con cuatro partidos programados. En la jornada de este jueves, Gladiadores de Anzoátegui y Marinos de Oriente extendieron su ritmo arrollador en la temporada con triunfos contundentes.

Así se disputará la jornada de este viernes en el baloncesto venezolano. FOTO: CORTESÍA

La Armadura anzoatiguense se mantiene como único invicto (7-0) en la presente edición, tras una abultada victoria por pizarra de 96-79 ante Pioneros de Ávila, en el Gimnasio Luis Ramos. Por su parte, el Acorazado Oriental se consolidó como líder en el Grupo 2 y sacó un importante lauro (76-71) frente a Panteras de Miranda, en condición de visitante.

Para este viernes, Cocodrilos de Caracas y Trotamundos de Carabobo regresarán a la acción con el objetivo de afianzarse en los primeros lugares, en sus respectivos grupos. Así se disputará la jornada de este 17 de mayo.

También te puede interesar: El Caracas vuelve a perder y sigue sin levantar cabeza

Más detalles sobre la jornada de este viernes

Por segundo día consecutivo, Marinos verá acción y continuará con su gira en la capital cuando se mida ante Diablos de Miranda, en el «José Joaquín ‘Papá’ Carrillo». Los orientales buscarán unirse a Gladiadores como los únicos equipos con siete ganados en la vigente campaña.

Otros duelos en el Grupo 2 lo estarán protagonizando Cocodrilos de Caracas-Gaiteros del Zulia, en Maracaibo, y Héroes de Falcón-Piratas de La Guaira. Los capitalinos van por su cuarto lauro en fila, mientras que los bucaneros irá por su quinta conquista del año.

Mientras que en el Grupo 1, el Expreso Azul y Broncos de Caracas medirán fuerzas en el Domo Olímpico San Juan de los Morros.

Cartelera:

Diablos de Miranda vs. Marinos de Oriente – 6:45 PM

Broncos de Caracas vs. Trotamundos de Carabobo – 7:00 PM

Gaiteros del Zulia vs. Cocodrilos de Caracas – 7:00 PM

Héroes de Falcón vs. Piratas de La Guaira – 7:00 PM

elsiglo con información de (Meridiano.net)

MG