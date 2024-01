Piden atención para caño en La Mora I de La Victoria

Quienes residen en la parte baja de la comunidad de La Mora I en La Victoria, estado Aragua, denunciaron nuevamente estar cansados de convivir con malos olores, gran cantidad de polvo y por si fuera poco, un foco de contaminación las montañas de desechos que se encuentran en la zona.

Los denunciantes aseguran que es un problema que hay que atacar

Los afectados, de donde no escapan los transeúntes explicaron al equipo reporteril del diario elsiglo, que el problema se ubica específicamente al final de la tercera entrada de La Mora, allí se las han tenido que ingeniar para paliar la sombría situación con la que están lidiando.

Señalaron que por el canal de la zona ya no sólo hay desperdicios y maleza, sino que ahora se le unieron corrientes de aguas residuales, las cuales desconocen donde es el origen. Asimismo, agregaron que las fallas de borde por el caminito por donde pasan trabajadores de las empresas cercanas, cada vez son más peligrosas, lo que los mantiene a la expectativa.

Escombros reposan dentro de la canal

Gloria Tirado, mientras caminaba por el sitio expresó: “Siempre hemos tenido varias dificultades con este calanche, porque se presta para que inescrupulosos dejen su basura allí. No obstante, en conjunto los vecinos tratamos de mantener el sitio limpio, pero ahora resulta que desde hace como tres meses la situación empeoró, tanto, que está bajando gran cantidad de agua de cloacas y es horrible, porque todo el olor se nos mete a las casas y no sabemos a qué se deba. Me la paso limpiando con agua caliente, cloro, colocando palitos de incienso o ambientadores, para ver si se olvida un poco el olor, pero nada”.

Del mismo modo, Leonardo Mendoza aseveró: “Es bastante preocupante lo que estamos viviendo, no sabemos qué es lo que pasa en realidad, lo que si tenemos claro es que estamos peligrando, porque es mucha la contaminación, sobre todo para los que vivimos cerca. La plaga es inaguantable y el olor no tiene comparación. Sinceramente necesitamos que se tomen cartas en el asunto, porque nos estamos viendo muy afectados, no sólo nosotros sino los trabajadores de las empresas que a diario pasan por ahí o trabajan cerca”.

Por su parte, Ivian Camargo, quien pasa asiduamente dijo: “Todos los días paso por esta zona, porque mi sitio de labores está cerca y desde mediados del 2023, la situación con la canal ha empeorado, debido a este paso de aguas negras. Anteriormente, ese paso de agua estaba seco y sólo había basura y monte, que entorpecían el caminar, pero no afectaban tanto, ahora está esto y no he visto que nadie haga nada. Esto sin contar de que cuando llueve nadie puede pasar y hasta algunas de las casas se les mete el agua, porque he visto”.

Esperan ser atendidos

Finalmente, los denunciantes hicieron un llamado a la Dirección de Mantenimiento de la Alcaldía, para que se visiten la zona y en conjunto con ellos hagan una jornada de limpieza. Al mismo tiempo extendieron la petición a Hidrocentro para que corrija el bote y de esa forma sea un trabajo más efectivo el que realicen en el saneamiento del espacio.

“Regalen una acción por inicio de año, ya que lo culminamos en medio de basura y escombros, ese director de mantenimiento de aquí no hace nada realmente. Hacemos un llamado al alcalde para que meta la lupa a las labores que delega, pues no hacen mayor cosa”, dijo Enrique Rivero.

