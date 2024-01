Comerciantes ribenses registran pérdidas por fallas eléctricas

En el municipio José Félix Ribas, estado Aragua, las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica han generado el malestar en los comerciantes de las zonas productivas de la entidad. Dueños y encargados indicaron que este problema ha traído como consecuencia pérdidas en sus respectivos negocios.

Los comercios que no tienen plantas se las ven negras

Esperan su solicitud sea tomada en cuenta

Quienes llevan las riendas de estos sitios expendedores, en esta parte de la entidad aragüeña, comentan que todos los sectores del comercio se están viendo afectados por estos inconvenientes, pues los servicios que prestan no los están ofreciendo a cabalidad.

Señalan que el sector de expendio de alimentos es uno de los más afectados, puesto que los productos que necesitan refrigeración se dañan al no cumplir con la cadena de frío, disminuyendo las ventas hasta 30% por este concepto.

Miguel Da Silva, encargado de una carnicería, manifestó que durante los apagones que se prolongan por varias horas, los puntos de venta no funcionan y la señal de telefonía es insuficiente, por lo que los clientes que acuden, no pueden concretar la compra.

“Hemos tenido que botar varios cortes de carne o pollo. Hay días que laboramos a media máquina, ya que la electricidad se va a cada rato y nosotros no contamos con planta. Anteriormente, se hacían cortes programados y ya sabíamos, pero ahora se va y no tenemos conocimiento, porque Corpoelec da cronograma que no son cumplidos a cabalidad”, expresó Da Silva.

DAÑOS COLATERALES

De la misma forma, Liliana Mendoza, dueña de una tienda en Las Mercedes, agregó: “Mi negocio no es muy grande, estoy comenzando, como quien dice, pero las fallas de la electricidad me la ponen más cuesta arriba; ahorita no hay mucha demanda de productos que no sean comida, entonces, cuando la gente quiere comprar no hay luz y se cae la señal, el punto se pone lento y por consiguiente los clientes no esperan y se van, es bastante desesperante”.

Jesús Jaramillo

Por su parte, Jesús Jaramillo, quien dirige una peluquería, dijo: “Estos problemas traen muchos daños colaterales, pues al no haber luz eléctrica, estamos a oscuras los que no tenemos plantas. El servicio de agua también tiene inconvenientes, las líneas se caen y eso trae consigo pérdidas para nosotros, quienes queremos trabajar. Entonces, un día se va en la mañana, otro en la tarde y así vamos perdiendo trabajo y eso es lamentable”.

También te puede interesar: Fallas eléctricas golpean la actividad comercial en Ocumare

Ante este panorama, los comerciantes del municipio Ribas, hicieron un llamado de atención a Corpoelec, a notificar los horarios de administración de carga, para así ellos poder activar un plan de contingencia y evitar las disminuciones en las ganancias que tienen.

DANIEL MELLADO | elsiglo

YN