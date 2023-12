Tigres de Aragua dio un nuevo paso en su búsqueda de la postemporada, al derrotar en un reñido encuentro en el estadio José Pérez Colmenares de la ciudad de Maracay, a las Águilas del Zulia y se aferra al quinto puesto, con pizarra de 6 carreras por 4, dejando su récord en 25 ganados y 25 derrotas.

Tigres vence al Zulia y se aferra al quinto puesto

Los aragüeños se fueron adelante en el primer acto ante los lanzamientos de Jorge Tavárez, quien trabajó por espacio de 5.1 de entradas, donde aceptó seis inatrapables y cuatro anotaciones.

En el primer inning, los locales, rompieron la paridad gracias a doblete de Yonathan Mendoza, Keyber Rodríguez, tocó la bola y Tavárez lanzó mal a la inicial, permitiendo la anotación de Mendoza y el avance de Rodríguez a tercera. El abridor rapaz apretó el brazo y pudo dominar a la toletería felina con un daño mínimo.

El encuentro se convirtió en un duelo de picheo entre Vargas y Tavárez, hasta que en el cierre del sexto acto los locales emboscaron al abridor zuliano fabricándole tres rayitas. Gregory Infante, llegó en auxilio permitiendo dos anotaciones sin poder retirar ningún bateador, Francisco Carrillo, terminó con el sexto inning; Aragua con cinco anotaciones asumió el control de la pizarra, 6 anotaciones por 0.

Vargas mostró dominio desde la loma, aceptando dos inatrapables, apegado al esquema de juego de Buddy Bailey, en la sexta entrada llegó el importado Adam Hofacket, quien sacó la entrada sin problemas, solo permitió un sencillo. En la séptima llegó Bruce Rondón, quien despachó sin problemas a los bateadores zulianos.

REBELIÓN RAPAZ

En la octava entrada, los bates visitantes se rebelaron ante los lanzamientos de Eduardo Figueroa, quien permitió dos anotaciones. Después de ceder boletos a Brayant Flete, Freddy Galvis y Alex Romero, quien llegó como emergente, Obligó al mánager Bailey a llamar a Claudio Custodio, quien fue recibido con doblete impulsor de dos anotaciones de Simón Muzziotti.

En un turno complicado, Alí Castillo apeló a su experiencia y sacó el boleto, con tres corredores en base Rougner Odor impulsó la tercera con infield hit por el campo corto.

Con José Pirela tomando turno, el árbitro principal lo expulsa por reclamar strike, cediéndole el turno a Héctor Sánchez. Sánchez entrega el primer out por la vía del ponche. Ángel Reyes, impulsa la cuarta anotación de la entrada con roletazo por el campocorto, donde forzaron a Rougned Odor en la intermedia.

Osleivis Basabe entregó el tercer out con elevado al jardín izquierdo. Con rally de cuatro anotaciones, Águilas se acercó en el marcador 4-6.

En la novena entrada Jorgan Cavanerio llegó para lanzar el noveno, retirando a Brayan Flete con elevado al jardín derecho, Freddy Galvis entregó el segundo out por la vía del ponche y Alex Romero entregó el último out con roletazo a la antesala.

De esta forma, los aragüeños llegan a 25 victorias, siendo esta el cuarto triunfo de manera consecutiva.

Jonathan Vargas se apuntó la victoria dejando su récord en 2 ganados y 4 derrotas. Jorgan Cavanerio salvó su cuarto encuentro y la derrota fue la tercera para Jorge Tavárez.

Hoy estos equipos se vuelven a enfrentar en lo que será el cierre de su serie particular.

MAURICIO BOLÍVAR |elsiglo

