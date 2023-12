Este domingo 3 de diciembre los venezolanos salieron a las calles para ejercer su derecho en el referéndum consultivo por la defensa del territorio Esequibo.

Todo fluyó con normalidad en Girardot

A pesar de la poca afluencia de votantes durante la jornada, los ciudadanos que se hicieron presentes para respaldar la soberanía nacional mostraron el convencimiento de su voto.

Y es que según las autoridades, el proceso electoral, que fue convocado por la Asamblea Nacional en respuesta a la controversia territorial con Guyana, fue rápido y sencillo, lo que permitió que no hubiera colas como en otros eventos electorales.

Desde muy temprano, los más de 600 centros electorales dispuestos en la entidad abrieron sus puertas para recibir a los votantes, quienes debían responder las cinco preguntas dadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en relación a la disputa con Guyana.

El equipo reporteril de elsiglo salió a las calles para recabar todos los pormenores acerca del proceso, el cual fue catalogado como atípico por algunos dirigentes políticos, quienes resaltaron que no hubo división ni colores partidistas, sino unión y paz por el tricolor nacional.

PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS SECTORES

De acuerdo con el diputado de la Asamblea Nacional y enlace nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Aragua, Ricardo Molina, hubo participación de todos los sectores, los cuales salieron a votar cinco veces “sí” por la defensa de la Guayana Esequiba.

“El proceso fue muy rápido, no da tiempo ni de hacer cola, todo fluyó con normalidad y las máquinas funcionaron muy bien. Yo ejercí mi derecho muy rápido, marque 5 veces sí y estoy formando parte de esas venezolanas y venezolanos que cambiaremos la historia respecto a nuestra Guayana Esequiba”, dijo el diputado.

Asimismo, destacó que el resultado del consultivo será un mandato al presidente Nicolás Maduro para defender el territorio en disputa y ejercer el derecho de los venezolanos sobre el Esequibo, además de incluir a la población que actualmente vive en esa zona como parte de una Venezuela toda por la soberanía e independencia.

Por su parte, Roy Daza, coordinador de formación de Comando Venezuela Toda en Aragua, resaltó la importancia de la unión de los sectores en el rescate por la Guayana Esequiba, por lo que aplaudió la participación de la dirigencia opositora durante la jornada de este domingo.

“Es un momento de la patria donde el mandato popular hará valer lo que hoy estamos pronunciándonos todos los venezolanos de manera unificada y alegre. El proceso es muy rápido, creo que es uno de los más sencillos que hay porque se trata de una consulta, es apenas un minuto para votar y la organización que ha hecho el CNE para que todo fluya de manera rápida”, aseguró.

LA OPOSICIÓN SE MOVILIZÓ EN DEFENSA DEL ESEQUIBO

El diputado de la Asamblea Nacional y secretario nacional de Copei, Martín López Ríos, destacó la importancia del voto como una de las grandes soluciones a las problemáticas que enfrenta Venezuela. En este sentido, manifestó su apoyo al referendo consultivo llevado a cabo este domingo.

“Recordemos que fue la Asamblea Nacional el accionante de esta iniciativa para justamente preguntarle a nuestra gente cuál era su opinión en relación a este diferendo o situación que tenemos en relación al tema del Esequibo”, aseguró.

El diputado resaltó que este referendo consultivo fue una muestra más del compromiso de los venezolanos con la democracia y la defensa de sus derechos, conviviéndose en un mensaje claro al mundo sobre la determinación de Venezuela de defender su soberanía nacional.

VOLUNTAD POPULAR: DEFENSA DE LA SOBERANÍA

Mientras tanto, José Caricote, coordinador regional del partido Voluntad Popular, afirmó que durante la jornada, la militancia de la tolda naranja en la entidad dio el paso firme de ir a cada uno de los centros electorales a ejercer su derecho, acudiendo el llamado a la defensa de la soberanía y el territorio en disputa.

“Hoy salimos a votar cinco veces sí por nuestra juventud, por nuestros nietos, por nuestros hijos y muy en especial por el territorio Esequibo. En estos colegios nació el reclamo histórico de la defensa del esequibo, cuando estábamos en las aulas de clases entendimos que este territorio era nuestro y hoy lo llevamos al voto”, precisó.

Por su parte, Guillermo Luces, coordinador nacional de Voluntad Popular, agregó que este domingo 3 de diciembre fue de suma importancia para el país, ya que se jugó el reclamo y el derecho al territorio.

“Desde hoy asumimos la vanguardia de lo que es la defensa de nuestro territorio. Voluntad Popular dio un paso histórico en lo que tiene que ser la lucha por nuestro país y soberanía, es por eso que hoy renovamos nuestros votos morales y soberanos para que a partir de hoy asumamos esa vanguardia en la defensa de nuestro país”, apuntó.

ARAGÜEÑOS VOTARON EN DEFENSA DE LA HISTORIA

Este domingo, los aragüeños se sumaron a la fiesta electoral convocada por el Gobierno nacional en defensa del Esequibo, por la historia de Venezuela y por la soberanía de la nación.

Desde tempranas horas de la mañana, los ciudadanos acudieron a los centros de votación dispuestos en todo el estado para ejercer su derecho al voto y demostrar su compromiso con la defensa del territorio Esequibo.

José Labrador, “salí a votar por la defensa de nuestra soberanía y de nuestra patria. El Esequibo es nuestro, desde siempre, de eso no hay duda, por ello tenemos que defender lo nuestro, nuestra tierra, nuestro territorio”, instó.

Luz Rivera, “salí a votar temprano, esto es una fiesta y como venezolanos tenemos el deber de luchar por lo nuestro. El territorio Esequibo nos pertenece, nadie no los puede quitar, es nuestra tierra, forma parte de nuestro mapa”, aseveró.

“ESTAMOS VOTANDO POR NUESTRA NACIÓN”

Josefina Andrade dijo, “a mí nadie me obligó a salir a votar, salí porque es algo de patriotismo. No estamos votando por un candidato, estamos votando por nuestra nación, por nuestra tierra y estamos seguros que más pronto que tarde recuperaremos nuestro territorio”, acentuó.

Finalmente, Oscar Rodríguez hizo un llamado a la población a unirse a la lucha por el territorio, siendo el Esequibo parte esencial de la nación, “nuestra tierra se defiende, no debemos dejar que nadie nos las quite. No nos interesan fallos, no nos interesa la opinión internacional, históricamente está demostrado que el Esequibo nos pertenece y eso no va a cambiar”.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

