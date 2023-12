El Consejo, Tejerías y Tovar participaron en la consulta

En el eje Este, específicamente en las poblaciones de El Consejo, Las Tejerías y La Colonia Tovar, y sus zonas circunvecinas, se vivió un ambiente de tranquilidad durante el desarrollo del referéndum consultivo en defensa del Esequibo.

Los funcionarios apoyaron el proceso

En estas municipalidades del estado Aragua privó la puntualidad en la apertura de las mesas. La asistencia de los miembros y testigos de mesa fueron factores de coincidencia en los centros de votación de esta parte de la región aragüeña; con muy pocas irregularidades reportadas por parte de los ciudadanos que salieron a ejercer su derecho al sufragio.

REVENGUEÑOS TAMBIÉN CONTESTARON LAS CINCO PREGUNTAS

Los ciudadanos de El Consejo y otros sectores del municipio Revenga también acudieron a las urnas, para por medio de su derecho al voto, expresar su opinión con respecto al conflicto por el Esequibo, en un total de 25 centros electorales distribuidos a lo largo y ancho el territorio revengueño, en 43 mesas, para un aproximado de 36 mil electores.

Los consejeños salieron a ejercer su derecho

Siendo así, que a la luz del recorrido realizado en los centros de votación de la entidad, se pudo constatar que la jornada electoral se desarrolló en completa normalidad y sin ningún tipo de contratiempo, por lo que los pobladores ejercieron su derecho de manera rápida y fácil.

Beatriz Fernández, a su salida del centro ubicado en la Aldea Universitaria mencionó: “Me gusta que como siempre este proceso haya sido rápido, pues tenemos que aprovecharlo para defender lo nuestro, lo que es de nosotros los venezolanos y que no lo decimos, por decirlo, sino porque hay historia, leyes y demás”.

Igualmente, Ana Ramírez puntualizó: “Tenemos que ser partícipes de acciones que nos sumen como país y este no sólo engloba al Esequibo, sino todo lo que estamos consiguiendo con esto, una unidad que me gusta y que espero que perdure, donde no hay disputas, sino un trabajo de la mano”.

Sobenia Alí también mencionó: “Como buena venezolana vine a votar, porque quiero a mi país y quiero que salga adelante, con unos habitantes unidos y un territorio completo. De verdad, estoy complacida de haber votado y del trato que recibí por parte de las personas que estaban desde militares, hasta miembros de mesa”.

En la localidad de El Consejo también ejerció el voto David Arnauda, de la Defensa al Voto de Revenga, al salir de su centro electoral señaló: “Hoy estamos diciendo cinco veces sí, sí por nuestra patria, por Venezuela, por el futuro, por las familias, por nuestros niños. Sí, porque amamos lo nuestro, que no es reemplazable y que es parte de nuestra soberanía. Es momento de unirnos más, de rectificar y continuar trabajando en pro de la unión de todos”.

El alcalde de Revenga, Daniel Perdomo, durante el ejercicio democrático, el cual llevó a cabo en el sector de Sabaneta mencionó: “Ya contribuí como casi todos los venezolanos en este proceso de amor, de unidad y de sentimiento de propiedad, hoy estamos diciendo que si a lo nuestro, a nuestro territorio, a una Venezuela, como siempre la hemos tenido grande, llena de oportunidades y sobre todo unida, entrelazada por la fraternidad. Esto es un ejemplo y es lo que estamos demostrando al mundo, que en Venezuela somos uno”.

ELECTORES SALIERON A LAS CALLES DE LAS TEJERÍAS

En el municipio Santos Michelena fueron habilitados 16 centros electorales, 12 en la parroquia Las Tejerías y cuatro en la parroquia Tiara, los mismos desde tempranito en la mañana recibieron a los votantes, quienes participaron del derecho que les garantiza ser partícipes de la democracia.

Tejerieños acataron el llamado

La señora Emma Torrealba, mientras esperaba luego de votar, explicó que lo que se vivió el día de ayer en Venezuela, es un proceso que hay que realizarlo como un deber y un derecho, pues es la forma que todos tienen de impulsar su voz de manera democrática. “Esto tenemos que hacerlo, porque tienen que respetar lo nuestro”.

Jhonder Arrieta, habitante de Las Tejerías agregó: “Hoy con alegría, como somos los venezolanos, estamos ejerciendo nuestro derecho al voto. Hoy no hay candidatos, sino Venezuela, hoy votamos por nuestro país, por eso hay tanta unidad, porque queremos y valoramos lo que tenemos sin discriminación, color o raza, estamos todos luchando.

Por su parte, el alcalde Régulo La Cruz puntualizó: “Hoy me desperté pensando en Bolívar, que libertó, es un día histórico, se escribe una página más de una etapa cumbre que nos impulsa a seguir afianzándonos en nuestro futuro. Estamos siguiendo el legado de nuestro Libertador”.

Régulo La Cruz, alcalde del municipio Santos Michelena

TOVAR RESPONDIÓ POR EL ESEQUIBO

En el rincón alemán del eje Este del estado Aragua, al igual que en todas las entidades del país, también los ciudadanos salieron a llevar a cabo el proceso de votación que se realizó a través de 30 mesas distribuidas en 27 centros electorales desplegados en toda la zona agrícola y turística.

Los colonieros respondieron las cinco interrogantes

Darwin Cáceres, alcalde de Tovar, mencionó a su salida de depositar su voto en la urna, su felicidad por la asistencia de los votantes en esta parte del eje Este del estado Aragua, lo que se traduce en amor hacia el país.

El alcalde en compañía de su familia

“Es 3 de diciembre, día de la patria, día de la soberanía. Hoy estamos muy contentos con nuestro pueblo, que hicieron excelente trabajo, en unidad. La soberanía sigue siendo de nosotros y lo estamos demostrando cada vez más, la muestra es evidente con este operativo de unidad”.

