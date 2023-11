Maquillador Ender Torres abrió su academia en Maracay

En días pasados el afamado maquillador profesional Ender Torres, abrió las puertas de la que desde ya es su segunda casa y que mejor que en la ciudad de Maracay, ya que ha firmado una alianza con la Academia Americana.

Ender Torres ya tiene su sede en Maracay

Una tarde donde el ambiente era de fiesta, alegría y color, Torres con una gran sonrisa inauguró su segunda sede y esta vez en la Ciudad Jardín, la cual está ubicada en la Torre Venaragua, y ahí quienes deseen aprender de uno de los mejores lo podrán hacer, ya que él es quien dictará los talleres que ya están abiertos e inician el próximo 5 de diciembre.

Un diferenciador marcado de este excelente profesional, es que es el único maquillador que tiene una escuela de maquillaje de Venezuela y con la Academia Americana se estará expandiendo por todo el país.

Desde ya, Torres estará entre Caracas y Maracay, en la entrevista con el siglo el maquillador dijo que esta es una pasión, donde la técnica es fundamental, por eso no es limitativo para las personas que nunca se han maquillado.

El mago del maquillaje tiene grandes proyectos para el 2024, donde espera abrir nuevas sedes en Valencia, Barquisimeto y Barinas, además que está en conversaciones en otras ciudades en el oriente del país.

El estilista Carlos Aguilar estuvo presente para apoyarlo

Todo esto avalado por su ABC Escuela Nacional de Maquillaje y ahora de la mano de la Academia Americana y acompañado de una gran cantidad de marcas aliadas. “Vamos a traer de moda lo que te acomoda, con lo que te sientas bien, por eso siempre digo que las tendencias son para un pequeño grupo de personas, por eso yo he implementado el ABC del maquillaje para que te sientas bella y avasallante”.

“Este es un espacio para todas aquellas personas que deseen capacitarse en la industria del maquillaje, este va a ser el lugar indicado, ya que contamos con 20 espacios y quienes participen sólo deben traer las ganas de aprender, porque nosotros les damos todos los materiales”, apuntó.

Grandes personalidades estuvieron presente en esta inauguración

Este 5 de diciembre inicia en Maracay un intensivo de cuatro semanas, pero en el mes de enero comienzan los cursos que duran tres meses y en febrero se iniciará el proceso de becas, esto gracias a las marcas que lo apoyan.

“Quien no vive para servir, no sirve para vivir, porque yo no descubrí el agua tibia, sólo que tengo un punto diferenciador. Todas aquellas personas que deseen inscribirse en todos nuestros cursos lo pueden hacer por la página de la escuela, que es ABC Scooll.

INVITADOS DE LUJO

Durante la inauguración de esta nueva sede de ABC Escuela Nacional de Maquillaje se hicieron presentes, entre ellos, el famoso estilista Carlos Aguilar y Diana Patricia “La Macarena del Mundo”.

Un excelente espacio para el aprendizaje

En conversaciones con elsiglo, Carlos Aguilar dijo sentirse muy orgulloso de Ender, ya que él le abrió las puertas cuando llegó a Caracas, “aun recuerdo cuando llegó a mi estudio, un joven con muchas ganas y logró abrirse camino él solo, esa es una de mis mayores satisfacciones y por eso estoy por primera vez en Maracay”.

Aguilar, muy emocionado, dijo estar muy orgulloso de todo lo que Torres ha logrado hasta ahora, “por eso espero que en Maracay aprovechen todo el conocimiento que él imparte y se eduquen”.

