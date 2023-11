En el Ingenio Hugo Chávez hay deficiencia de servicios públicos

Los habitantes de la comunidad Ingenio Hugo Chávez ubicada en el municipio José Rafael Revenga del estado Aragua, denunciaron los múltiples inconvenientes con los que están sometidos a convivir, a consecuencia del mal funcionamiento de los servicios públicos.

Las calles lucen intransitables

Los cúmulos de basura están en la entrada del sector

El paso de agua necesita saneamiento

Indicaron que con sólo un recorrido por la zona se pueden observar los problemas que los aquejan a diario, que van desde la inexistente capa asfáltica, deficiencias en el alumbrado público, falta de limpieza de drenajes y ausencia de recolección de desechos, hasta problemas con la red de aguas servidas, con la cual no cuentan desde la fundación del asentamiento.

José Ramón Colorado

El señor José Ramón Colorado, poblador del sector desde hace más de diez años, mencionó que no recuerda cuando fue la última vez que la comunidad fue protagonista de cualquier jornada que la beneficie, obligándolos a vivir en la desidia y el abandono gubernamental.

“Por aquí no viene nadie, estamos sin vías dignas, con un alumbrado público que va de mal en peor y no obstante, no tenemos red de aguas servidas, puesto que contamos con pozos sépticos, pero los mismos ya están muy deteriorados. Hemos intentado por nuestros propios medios tratar de acomodar, pero se nos hace imposible porque no contamos con los recursos, ni las maquinarias, de verdad necesitamos ayuda”, expresó Colorado.

Rubén Rangel

De acuerdo con la opinión anterior, Rubén Rangel agregó: “Para nosotros es complicado tener calidad de vida, porque los servicios no nos ayudan, en mi caso vivo en la parte alta y la paso realmente mal, porque cuando llueve no puedo salir, esto se llena de agua, barro, piedras, espero que nos ayuden”.

VIVIENDAS EN PELIGRO

Yulimar Gutiérrez, residente desde hace por lo menos dos años, explicó que su vivienda se encuentra en peligro, pues se encuentra en el borde de la quebrada que pasa por la zona, lo que la mantiene a la expectativa cada vez que llueve.

“Mi casa está en alto riesgo, el agua cuando sube mucho se me mete al patio; gracias a Dios no han pasado cosas malas, pero uno igual está pendiente. Para acá han venido supuestamente para canalizar ayuda y nada ha pasado, todo quedó en veremos. La última vez que llovió como no hay drenajes aparte de la quebrada, se vino todo desde arriba y la calle de la Panamericana quedó tapada, eso a muchos no da miedo. Por tanto, hago un llamado a las autoridades a que nos tomen en cuenta y nos ayuden”.

Ramón Zapata

Por su parte, Ramón Zapata dijo: “Pasan y pasan gobiernos y nadie nos ve. Necesitamos que vengan, que se sienten con nosotros y que nos ayuden a solucionar por lo menos algunos de las dificultades, porque somos muchas familias las que nos vemos afectadas”.

Finalmente, los denunciantes hicieron un llamado a las autoridades gubernamentales, a que tomen cartas en el asunto y en la medida de lo posible canalicen las soluciones para cada uno de los problemas con los que a diario deben lidiar.

