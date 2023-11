Cuerpos de seguridad tomaron Internado Judicial de Vista Hermosa

Oficiales de diversos cuerpos de seguridad tomaron el Internado Judicial de Vista Hermosa, en el estado Bolívar, la madrugada de este lunes 6 de noviembre. Al menos cinco cuadras cercanas al penal están tomadas por efectivos militares y policiales.

Cuerpos de seguridad toman el Internado Judicial de Vista Hermosa como parte de la operación Gran Cacique Guaicaipuro

Oficiales con armas largas descendieron de cinco vehículos sin placas e ingresaron al penal a las 6:40 a.m., según observó el equipo de El Pitazo en el sitio.

Desde la 1:00 a.m. hay familiares frente al recinto penitenciario, aunque de momento se negaron a hablar con la prensa. “Queremos que se respeten sus derechos humanos. No vamos a hablar porque no sabemos nada”, dijo una mujer que caminaba junto con otro grupo de familiares frente a un cordón militar.

Hay expectativa y tensión en la zona. Un oficial dijo que están esperando tanquetas y otros vehículos militares. “Por aquella zona es que van a llegar las tanquetas”, dijo el funcionario mientras apuntaba hacia una cuadra que está a unos 300 metros del reclusorio.

En la entrada de Ciudad Bolívar, justo antes de la alcabala militar del sector Marhuanta, hay un improvisado punto de control mixto: se observan uniformados de la Guardia Nacional (GN) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

El control de Vista Hermosa

En el Internado Judicial de Vista Hermosa hay tres pranes (como se les llama a los jefes criminales que controlan las cárceles en Venezuela). Ellos son: Wilkins Rafael Romero Maluenga, alias «Wilkins»; Giovanny Alejandro Navas Ochoa, alias «Pan»; y Edison González, alias «Chichi».

Los tres hombres son los cabecillas de una pandilla que han llamado el “Tren de Bolívar” y está formada por unos 100 integrantes, de acuerdo con la investigación periodística Prisiones venezolanas, repúblicas independientes del crimen.

El citado texto revela que los delitos en los que está inmersa la banda son presunta extorsión interna (cobran la ‘causa’ y por el uso de algunas instalaciones del penal, como la piscina y la discoteca), microtráfico de drogas, comercialización de comida y minería ilegal.

La población penitenciaria de la cárcel de Vista Hermosa es de 1.625 privados de libertad, según estimaciones de la ONG Una Ventana a la Libertad.

Esta es la quinta intervención de un recinto carcelario que ejecutan funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro en menos de dos meses, como parte de la operación Cacique Guaicaipuro.

