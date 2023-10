Uno de los iconos del cine mundial, Meryl Streep recibirá el Princesa de Asturias de las Artes. Una avioneta con la que sobrevolar la sabana africana, una camioneta de la que una mujer casada no se atrevió a bajarse mientras su amante la esperaba bajo la lluvia en un semáforo o un zapato rojo rematado con un tacón en forma de tridente diabólico homenajean desde este jueves en Oviedo (norte de España).



La Havilland DH.60 Moth amarilla en la que volaron Robert Redford y Streep en “Out of Africa” y la Chevrolet Apache roja cuya manilla nunca giró Francesca hasta el final en “The Bridges of Madison County” forman parte de los elementos que repasan la filmografía de la actriz estadounidense ocho días antes de que reciba el Princesa de Asturias de las Artes.

El reconocimiento a la actriz con más nominaciones en la historia de los Óscar se completa con una reproducción a tamaño gigante del icónico zapato del cartel de “The Devil Wears Prada” y con la de un campamento donde contar historias alrededor del fuego como hacía la autora danesa Karen Blixen, que inspiró el personaje protagonizado por Streep en “Out of Africa”.

La proyección de un ciclo de su filmografía forma parte también de los actos programados en torno a la protagonista, que incluyen charlas con el público como una junto al actor español Antonio Banderas.

Aunque Streep acapare el protagonismo en esta 43 edición de los Premios Princesa, la antigua Fábrica de Armas de Oviedo acoge también otras exposiciones, como la instalación artística Quorum, que usando como una suerte de óleo la bacteria con la que trabaja Bonni L. Bassler -que ha obtenido el galardón de Investigación junto a Peter Geenberg-, da una explicación simbólica sobre la comunicación bacteriana.

Una “Escuela de artes sin oficio” homenajea además al fallecido escritor italiano Nuccio Ordine, que rechazaba una concepción utilitarista de la educación, y “El cobertizo de Mary’s Meals” reproduce la cabaña escocesa donde nació la ONG galardonada con el premio de la Concordia.

Mientras que una cinta de correr de gran tamaño animará a intentar sostener el ritmo medio de 20,91 kilómetros por hora que desarrolló Eliud Kipchoge, premiado en Deportes, para batir el récord del mundo de maratón.

El segundo protagonista mediático de estos Premios Princesa, el escritor japonés Haruki Murakami, tendrá también su espacio con la recreación de un local de jazz como el que el autor regentó en su juventud.

La Fundación Princesa de Asturias, que alude a la heredera de la Corona en España, convoca anualmente estos premios en distintas modalidades.

Meryl Streep, recibirá el Princesa de Asturias de las Artes en Oviedo, España

EFE