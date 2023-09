Militantes del PSUV marcharonen apoyo a Nicolás Maduro

Desde La Victoria del municipio José Félix Ribas, la tarde de este viernes, militantes del PSUV ratificaron su apoyo al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, marchando en contra de las medidas restrictivas que pretenden imponer gobiernos extranjeros.

Con pancartas, pitos, globos, consignas y además cargados de alegría, los pertenecientes a la tolda roja en la jurisdicción acompañaron a la gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, en la decimocuarta movilización que se realiza en la entidad.

Acompañaron a la mandataria regional, Pedro Infante, vicepresidente de Organización del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); Juan Carlos Sánchez, burgomaestre de Ribas; José Arias, presidente del Cleba; además de José Gregorio Colmenares, Ricardo Molina, Caryl Berto y otros miembros del equipo regional del PSUV.

Simpatizantes desbordaron las avenidas en La Victoria

Las avenidas Victoria y Francisco de Loreto, de la capital de la Juventud, albergaron a las cientos de personas, quienes sin importar el inclemente sol, demostraron el espíritu revolucionario y el apoyo a las gestiones llevadas a cabo por el Ejecutivo Nacional, las cuales avanzan en el fortalecimiento de la economía del país, ante las sanciones hechas por las autoridades extranjeras.

Pedro Infante, vicepresidente PSUV, ante el poder de convocatoria obtenido, no dudó en felicitar al pueblo ribense por su civismo, que traduce como un amor profundo a la patria y un compromiso inquebrantable con la construcción de un país próspero y lleno de oportunidades.

“Quiero felicitar al pueblo de Aragua, que tremenda movilización… Y al mismo tiempo reconocer la ardua labor realizada por José Gregorio Colmenares, movilizador de Aragua, José Arias, movilizador. Llevan 14 marchas grandiosas, lo que quiere decir que Aragua está a la vanguardia, de la movilización y la organización en Venezuela y habla bien del enlace en Aragua, Ricardo Molina. Felicitaciones por el extraordinario trabajo donde no puede faltar el reconocimiento para la gobernadora Karina Carpio y el alcalde Juan Carlos Sánchez”, expresó Infante.

Distintos equipos políticos participaron en la concentración

Asimismo, el enlace de la Dirección Nacional del PSUV para Aragua, Ricardo Molina, destacó que para tal fin fueron convocados los equipos políticos de base, de UBCh, jefes y jefas de calle, de comunidad, movimientos sociales y del Gran Polo Patriótico.

“Con esta movilización estamos demostrando la fuerza política del PSUV, dándole apoyo contundente al presidente Nicolás Maduro, diciéndole si a la paz, si al desarrollo económico, si a las Misiones y Grandes Misiones para seguir construyendo patria.

Respecto al tema de las primarias de la oposición, Molina las calificó de “fracaso”, por lo que alertó a los venezolanos a estar al pendiente, ya que esos líderes próximamente recurrirán a la violencia.

“Nosotros no lo vamos a permitir, nosotros estamos decididos a defender la paz y nuestro desarrollo económico, junto al pueblo y el PSUV, de eso estamos claros y es por eso que le decimos no se vistan que no van”.

Aragüeños marchan una vez más en apoyo al presidente Maduro

La gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, destacó que esta es la marcha municipal número 14 que realiza la tolda roja en la entidad.

“Se desbordaron las calles de La Victoria, con criterio y madurez política, con esta movilización decimos que estamos en desacuerdo con esas sanciones impuestas a Venezuela, contra nuestra patria, contra nuestra nación y que el Presidente con mucho esfuerzo nos ha sacado adelante.

En torno a la gira internacional realizada recientemente por Nicolás Maduro manifestó que las alianzas realizadas con China traerán prosperidad para el país.

“Venezuela se convierte en una vitrina, que muestra coraje y evidencia que los venezolanos tenemos fortaleza y que tenemos un pueblo organizado para defender el territorio.

Finalmente, Carpio puntualizó que el Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Aragua, seguirá desplegado realizando las marchas municipales, los cafecitos y sancochos militantes, activando a su militancia y empoderando al pueblo.

